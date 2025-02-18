В ХМАО всплыл очередной коррупционный эпизод, который связывают с кабмином экс-губернатора Комаровой

Ханты-Мансийский районный суд рассматривает уголовное дело экс-руководителя шахматной федерации региона Натальи Залевской. Ей вменяется более 20 эпизодов мошенничества.
«Залевская Наталья Сапаргалиевна. [Дело] рассматривается единолично судьей», — сообщается в базе данных суда.
Уголовное дело на Залевскую было заведено осенью 2021 года. Она обвиняется в «мошенничестве с использованием электронных средств платежа». Эти эпизоды были вскрыты силовиками в рамках расследования уголовного дела в отношении президента федерации баскетбола Ханты-Мансийска и ряда НКО Владислава Чернова. По версии следствия, шахматная федерация заключала контракт с его фирмами на выполнение разных услуг, которые по факту не оказывались, а деньги за них были выплачены.
Силовики ХМАО несколько лет расследуют уголовное дело в отношении Чернова. На следствии он рассказал о «серых» финансовых схемах, которые использовались в PR-кошельке властей округа «Открытом регионе». На тот момент им руководила Оксана Макеева, ей вменяется злоупотребление должностными полномочиями, однако она отвергает все обвинения и заявляет, что получала все указания от окружных властей, в том числе бывшего первого замгубернатора Шипилова. Накануне он был задержан силовиками, ему вменяется взятка в 7,5 миллионов рублей.
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