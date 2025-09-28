Россиянам рассказали, как бороться с осенней хандрой

С наступлением осени у многих россиян отмечается снижение энергии и ухудшение настроения, что связано с изменениями биоритмов и работы мозга. Об этом сообщила коуч, научный исследователь в области психологии и саморазвития Алена Борьессон. По ее словам, основная причина — сокращение светового дня: уровень «гормона счастья» серотонина падает, а мелатонина, напротив, становится больше, из-за чего появляется сонливость и апатия.
«Сниженное настроение или раздражительность, сохраняющиеся большую часть дня; переизбыток сна или трудности с пробуждением; тяга к сладкому и углеводам; снижение концентрации и рассеянность; социальная изоляция, желание „зимовать“ в одиночестве. Для большинства людей эти состояния проходят сами по себе, как часть адаптации к смене сезона. Но если они становятся выраженными, длительными или мешают жить, лучше не откладывать обращение за поддержкой», — объяснила Борьессон в разговоре с радио Sputnik.
Эксперт уточнила, что для борьбы с осенней хандрой важно получать как можно больше естественного света: даже пасмурная погода эффективнее искусственного освещения в помещении. Она рекомендовала проводить на улице не менее 15–30 минут в день, особенно утром, а дома располагаться у окна или использовать лампы для светотерапии. Кроме того, специалист советует увеличить физическую активность — прогулки, велосипед, йога или танцы дома способствуют улучшению настроения и нормализации сна.
Борьессон также отметила необходимость придерживаться распорядка дня и сбалансированного питания: регулярный сон помогает организму быстрее адаптироваться к переменам, а рацион с достаточным количеством цельнозерновых продуктов, овощей, рыбы и витамина D поддерживает стабильный уровень энергии. Эксперт подчеркнула — важно не замыкаться в себе и поддерживать контакты с окружающими: даже короткое общение или совместная активность могут помочь справиться с сезонной хандрой.
Ранее психолог Алексей Рощин сообщил, что длительная депрессия способна спровоцировать развитие серьезных заболеваний, включая онкологические, поскольку в подобном состоянии мозг фокусируется исключительно на негативе. Психотерапевт рекомендовал противостоять депрессивным проявлениям с помощью путешествий и прогулок, передает «Национальная служба новостей». По словам Рощина, изменение окружающей среды способствует улучшению эмоционального состояния: новые впечатления отвлекают человека от тяжелых мыслей и становятся стимулом к жизни.
