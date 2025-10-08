Глава нацразведки США устроила проверку для своих сотрудников

Директор национальной разведки США Тулси Габбард распространила в сентябре служебную записку, в которой предписывалось провести изучение возможности организации выборочных проверок сотрудников и подрядчиков спецслужб с использованием полиграфа. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Габбард опубликовала записку, предписывающую американским спецслужбам провести проверку на предмет возможности проведения выборочных проверок на полиграфе их сотрудников», — говорится в материале телеканала. В сообщении отмечактся, что данный документ содержал указание американским разведывательным ведомствам проанализировать перспективы внедрения такой практики.
В служебной записке особо подчеркивалась необходимость включения в процедуру проверки вопросов о возможной передаче сотрудниками или кандидатами на должности информации представителям средств массовой информации. По данным телеканала, это направление проверок рассматривалось как важный элемент обеспечения информационной безопасности.
Как сообщала газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники и документы, в Пентагоне также велась подготовка масштабных мер контроля за персоналом штаб-квартиры. Указывалось, что планируемые меры включали введение обязательных соглашений о неразглашении и проведение выборочных проверок на детекторе лжи, что свидетельствует об общем ужесточении политики безопасности в американских государственных структурах.
