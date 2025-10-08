«Нынешний тренд США»: в России объяснили слова Трампа в адрес Путина в день рождения российского лидера

Во время своего выступления в Белом доме 7 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным на фоне решения украинского конфликта. Однако Трамп добавил, что находится с российским лидером в хороших отношениях.
Владимиру Путину 7 октября исполнилось 73 года, он принимал поздравления от международных лидеров, однако среди них не оказалось Трампа. При этом Путин, в свою очередь, поздравлял Трампа по телефону в день его 79-летия, 14 июня. Что означает такой жест Трампа по мнению экспертов, и как это скажется на отношениях двух стран — читайте в материале URA.RU.
Угроза отношениям двух держав
Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин считает, что невнимательность Трампа была шагом в сторону обострения отношений России и США. По его мнению, если угрозы Трампа перейдут к действиям, например к поставкам «Томагавков» на Украину, отношения будут разрушены.
«Отсутствие поздравления достаточно логично и продолжает нынешний тренд Штатов. Главное, чтобы Трамп воздержался от решений по „Томагавкам“»», — заключил Зудин. Он также отметил, что отсутствие поздравления было логично и соответствовало текущему тренду политики США.
Европа влияет на позицию Трампа
Дональд Трамп определился со стороной в международном конфликте, что дало Владимиру Путину возможность скорректировать стратегию взаимодействия с США, считает политолог Петр Колчин. По словам эксперта, решение Трампа оказывает прямое влияние на перспективы российско-американского диалога и на баланс сил в мировой политике.
Колчин также сообщил, что европейские партнеры США пытаются усилить участие Трампа в переговорах, делая его позицию более жесткой. Однако, по словам эксперта, эти попытки могут привести к снижению уровня коммуникации между Москвой и Вашингтоном. Он добавил, что российское руководство внимательно следит за изменениями в тактике американской стороны и отделяет «громкие заявления» от конкретных решений. По мнению политолога, на текущий момент в отношениях двух стран сохраняется «благоприятный ветер», который может вывести диалог на конструктивные темы, представляющие интерес для обоих государств.
Шаги к многополярному миру
Обозреватель «МК» Михаил Ростовский заявил, что ключевая цель Путина на следующий год — завершить украинский конфликт на российских условиях. Как считает обозреватель, Россия будет усиливать давление, после чего у Трампа «не останется выбора» в украинском вопросе. Ростовский считает, что Путин готовит мощный ответ — и это будет не просто реакция на отказ Трампа в уступках по Украине, а сигнал всему миру: эпоха односторонних решений закончилась.
Мнение России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в прошлые подобные заявления президента США заявил, что эмоциональная реакция Трампа вполне понятна, поскольку он продолжает прилагать усилия к урегулированию конфликта. Говоря о намеке Трампа о поставках крылатых ракет высокой дальности «Томагавк» на Украину , американскому лидеру стоит ожидать «серьезных последствий». По словам Пескова, Москва оценивает такие шаги к «урегулированию» конфликта как эскалацию.
По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, демонстрация военной мощи Соединенных Штатов в попытке оказать давление на Россию по украинскому вопросу лишь подчеркнула политическую уязвимость президента США Дональда Трампа на международной арене. После того как переговоры между Москвой и Вашингтоном не привели к удовлетворительным для американской стороны результатам, глава Белого дома, несмотря на отсутствие прямых угроз, начал использовать риторику, связанную с возможным применением атомных подводных лодок и ракет Tomahawk с целью запугивания российской стороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.