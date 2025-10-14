Захарова заявила о бесчеловечном варварстве Латвии, выгоняющей пенсионеров

Действия Латвии, которая выгоняет русскоязычных жителей из страны, это бесчеловечное варварство и нацизм. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Латвии о депортации россиян, которое коснулось в первую очередь престарелых и часто больных людей.
«Осуждаем это бесчеловечное антигуманное варварство... Это настоящий нацизм», — заявила Захарова ТАСС. Она отметила, что МИД России отслеживает ситуацию с угрозами россиянам, не подтвердившим знание латышского языка.
Захарова подчеркнула, что «говорить о немедленной массовой депортации россиян преждевременно». Она также заявила, что посольство России в Риге окажет максимальную помощь соотечественникам.
Ранее власти Латвии заявили, что не сдавшие экзамен по латышскому языку до 13 октября будут депортированы из страны. Подобные угрозы поступили 841 россиянину. В России заявили, что помогут высланным обустроиться на родине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.