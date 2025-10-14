Захарова заявила о бесчеловечном варварстве Латвии, выгоняющей пенсионеров

Захарова назвала действия латвийских властей варварством
Захарова назвала действия латвийских властей варварством Фото:
новость из сюжета
Депортация россиян из Латвии

Действия Латвии, которая выгоняет русскоязычных жителей из страны, это бесчеловечное варварство и нацизм. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Латвии о депортации россиян, которое коснулось в первую очередь престарелых и часто больных людей.

«Осуждаем это бесчеловечное антигуманное варварство... Это настоящий нацизм», — заявила Захарова ТАСС. Она отметила, что МИД России отслеживает ситуацию с угрозами россиянам, не подтвердившим знание латышского языка.

Захарова подчеркнула, что «говорить о немедленной массовой депортации россиян преждевременно». Она также заявила, что посольство России в Риге окажет максимальную помощь соотечественникам.

Ранее власти Латвии заявили, что не сдавшие экзамен по латышскому языку до 13 октября будут депортированы из страны. Подобные угрозы поступили 841 россиянину. В России заявили, что помогут высланным обустроиться на родине. 

