На 86-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень вечером 15 сентября случилось лобовое ДТП с бетономешалкой и микроавтобусом Mercedes, который вылетел на встречку. В результате аварии погиб водитель иномарки и пострадали его пассажиры, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия. Три пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение Богдановича», — пояснили в ГАИ.
Погибшим оказался 69-летний мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства ЧП.
