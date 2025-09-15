Свердловчанин на Mercedes влетел в бетономешалку и погиб. Фото

Внутри микроавтобуса были пассажиры
На 86-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень вечером 15 сентября случилось лобовое ДТП с бетономешалкой и микроавтобусом Mercedes, который вылетел на встречку. В результате аварии погиб водитель иномарки и пострадали его пассажиры, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия. Три пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение Богдановича», — пояснили в ГАИ.

Погибшим оказался 69-летний мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства ЧП.

