Неелов стал жертвой новой политики Матвиенко

10:53 01 декабря 2017 0

Экс-губернатор Ямала освободил пост главы комитета в Совфеде для молодых кадров Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Отставка экс-губернатора Ямала Юрия Неелова с поста главы комитета в Совете Федерации вызвана политикой омоложения кадров. Ее объявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В рамках этой работы выстраивается новая конфигурация управления в СФ.

Один из сенаторов на правах анонимности рассказал «URA.RU», что в скором времени «сменится еще несколько председателей. Членам СФ негласно сказано, что, если у кого-то за границей семьи или учатся дети, это может отразиться на их карьере. Знаю двух коллег, которые с Нового года перевезут детей в Россию», — пояснил сенатор.

«Полагаю, что все это происходит в рамках „элитной чистки“. Неелов — хороший специалист, но в последнее время стал слишком самостоятельным, с какой-то своей логикой поведения», — считает руководитель центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Частично подтверждает эти данные и сенатор Юрий Важенин. «Юрий Васильевич рассказывал, что когда он раньше общался с Валентиной Матвиенко, то договорился, что будет работать на посту в комитете до 65 лет, а потом уступит дорогу молодым. Летом ему 65 исполнилось. Он проработал немного дольше, потому что сейчас как раз проходили дни Ямала в Совете Федерации. И как они закончились, он ушел с поста, — рассказал Важенин.

Еще один источник в Совфеде говорит, что особая самостоятельность Неелова кроется не в политике. Даже наоборот. Он уже объективно состарился, и ему уже все это не интересно. Он старается держаться особняком и не участвует в политической жизни.

Узнать причину ухода непосредственно у Юрия Неелова пока не получилось. Сейчас он находится где-то в пути из Москвы в Тюмень и недоступен для журналистов.

Юрий Неелов, напомним, 29 ноября подал заявление об отставке с поста главы комитета Совета Федерации по экономической политике. Коллеги приняли его уход с должности. Место во главе комитета вместо Неелова занял Дмитрий Мезенцев.

Юрий Неелов входил в члены Совета Федерации первого и второго созывов в годы, когда работал губернатором Ямало-Ненецкого АО. С 2010 года стал представителем в Совете Федерации от Ямала.