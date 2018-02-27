«Моего сына преследуют, чтобы спасти честь мундира»

20:57 27 февраля 2018 0

Мать Константина Цыбко Нина Гирко во вторник выступила в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветеран атомной промышленности и труда Нина Гирко во вторник в челябинском облсуде выступила с громкими заявлениями на рассмотрении апелляции на приговор ее сына, экс-сенатора Константина Цыбко. Женщина практически прямым текстом объявила о многочисленных фальсификациях. Она назвала реальных похитителей бюджетных денег, которые, по ее мнению, подставили сына, чтобы выйти из тюрьмы.

«Мы с мужем [Валерий Цыбко — ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС — прожили долгую жизнь и думали, что давно прошли времена, когда человека могут посадить в тюрьму лишь по доносу соседа. Но нет. Оказывается, и у нас „посадить за решетку могут даже столб“», — процитировала Нина Гирко президента Узбекистана Шавката Мирзияева, который этой фразой объяснял СМИ чистки в Службе национальной безопасности.

Мать Константина Цыбко удивилась, что для обвинения в получении взятки, оказывается, не обязательно брать деньги, попадаться с меченными купюрами. «Достаточно того, что сидящие в тюрьме люди в обмен на свободу оговорят, что давали взятки! За сыном 6 лет следило ФСБ. Никаких записей телефонных разговоров или видеофиксации передачи денег нет! Но им достаточно, что было что-то в руках. А если в руках ничего нет, то взятка непременно в кармане куртки. Свидетели обвинения, выбирая между тюрьмой и оговором, не задумываясь, подтвердили версию обвинения», — замечала женщина.

Евгений Тарасов, по словам Нины Гирко, оговорил ее сына, чтобы выйти из тюрьмы после воровства денег муниципального коммунального предприятия ММПКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Она напомнила, что главный свидетель обвинения, экс-глава мэрии Озерска Евгений Тарасов, осужден за воровство денег муниципального предприятия ММПКХ и вышел из тюрьмы после того, как сказал, что украденные деньги отдавал Цыбко. Хотя судом установлено, что украденные деньги он отдавал другим людям, которые потом утверждали, что это был возврат долгов. «Подозрительно выглядит ситуация, когда, находясь под стражей, Тарасов и его подельник [бывший зам Валентин] Гунин в январе 2013 года, как сообщали СМИ, продали свой торговый центр „Кристалл“, который оценивался в 114 млн рублей. При этом имевшееся у Тарасова многомиллионное имущество следователями не было арестовано», — продолжала называть странности Нина Гирко.

Второму свидетелю, главе треста «Магнитострой» Олегу Лакницкому, по словам матери подсудимого, угрожали уголовным преследованием его дочери: в отношении нее велись обыски, у девушки изъяли загранпаспорт. «Преследование [дочери] прекратили, а сам Лакницкий был выпущен на свободу только после того, как он согласился дать обвинительные показания против нашего сына. В материалах дела имеются свидетельские показания [экс-вице-губернатора Николая] Сандакова, навещавшего Лакницкого дома, когда он был под домашним арестом. Лакницкий сказал: „мне пришлось оговорить Константина“. Этот факт зафиксирован в материалах суда», — заявляет мать Константина Цыбко.

Олега Лакницкого заставили дать показания под давлением на дочь, считает Нина Гирко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тарасов на допросе говорил, что встреча в «Грузинском дворике» была при Сандакове, при этом в суде установлено, что вице-губернатор никак не мог быть в тот день в этом ресторане, а находился в сотнях километров в Сатке, приводит еще одно несоответствие Нина Гирко. И вновь недоумевает над тем фактом, что суд в приговоре самостоятельно изменил обстоятельства дела. Так, Тарасов сказал, что встреча с Цыбко и Сандаковым была днем. Адвокаты и обвиняемые доказали, что этого не могло быть. Поскольку все трое днем находились в разных местах. «Суд в приговоре пишет, это не беда — раз встречи не было днем, значит, она была вечером! Но ведь свидетель сказал, что днем, откуда взялся вечер? Как можно взять и вот так поменять показания Тарасова без каких-либо комментариев с его стороны? То же самое суд делает и с показаниями представителя Росатома — в приговоре суд написал, что Цыбко, используя свое должностное положение, сформировал у [бывшего менеджера корпорации Игоря] Конышева мнение, что тому надо голосовать за Тарасова. В суде Конышев прямо сказал, что Цыбко не склонял его голосовать за кандидатуру Тарасова. Но суд лучше свидетеля знает, склонял его Цыбко голосовать или нет!», — иронизирует женщина.

Нина Гирко попросила обратить внимание, что на Цыбко трижды пытались возбудить уголовное дело. Дважды был вынесен отказ, потому что экс-сенатор на допросах доказывал, что не мог быть в определенное время в указанном свидетелями месте и брать взятки. Каждый раз свидетели вдруг вспоминали новые обстоятельства. И только с третьей попытки, когда Цыбко не смог по памяти с ходу восстановить события нескольких дней, стал фигурантом дела.

Константина Цыбко хотят оставить за решеткой, чтобы спасти честь мундира, полагает мать экс-сенатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Унизительный поступок обвинителя — представление в суд лживых справок о моей принадлежности к коммерческим фирмам, где я якобы получала доходы. Для убедительности справки подписаны главой ФСБ области. Возмутительная ложь! На мои обращения к прокурору и начальнику ФСБ области получала отписки: „данная информация соответствует действительности и получена из компетентных источников“. И только после обращения к заместителю генпрокурора представлены сведения были признаны ошибочными. Что же это за фабрика лжи! Почему эти люди не несут никакой ответственности? И с этими лживыми справками выступают от имени государства», — возмутилась мать Константина Цыбко.

Женщина перечислила факты фальсификаций в деле ее сына. «В суд представили справки ФСБ, датированные 2014 годом, где рассказывается о событиях 2015 года. Потом письмо ФСБ от 10 декабря, к которому приложены результаты оперативных мероприятий от 11 декабря. Принесли в дело решение суда, в котором суд разрешает осуществлять прослушивание разговоров некоего Цыбко Константина Валерьевича без даты рождения, места работы, паспортных данных. И это никого не смущает. При этом оригинал решения давать не хотят, дали непонятным образом заверенную копию», — продолжает она перечислять странности.

Прокурор Галина Чеблакова — гособвинитель Цыбко и в Озерске, и теперь в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Константин Цыбко обвиняется в том, что с 2012 года за взятку покровительствовал компаниям Олега Лакницкого — «Магнитострой», «ОСК „Озерск“, „О-Мега“, ООО „Такси-‚Класс-Озерск‘. Но в суде не доказано, что все эти фирмы принадлежат магнитогорскому бизнесмену. А в их официальной отчетности отражено, что все они с 2012 года убыточные. Например у ‚О-Мега‘ в 2013 году вообще убыток 105 млн рублей. ‚Это что за помощь бизнесу такая, когда компании получают убыток 105 миллионов рублей?‘, — задается вопросом мать обвиняемого.

Нина Гирко считает, что истинной причиной, по которой гособвинение настаивает на своей версии, является нежелание пачкать честь мундира. «В первой судебной инстанции прокурор [Галина] Чеблакова сказала, что люди в погонах не могут ошибаться и „из-за какого-то Цыбко может пострадать карьера участвующих в этом деле силовиков“. Ваша честь, прошу отменить приговор первой судебной инстанции. Наш сын невиновен. Он является специально выбранной жертвой фальсификаторов, а преступники и их покровители гуляют на свободе и ожидают окончания срока давности», — резюмировала женщина.

Судебные прения продолжатся 1 марта. Планируется, что сторона защиты заявит ряд ходатайств, после чего начнут выступать адвокаты.