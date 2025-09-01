В Чебаркульском районе Челябинской области после реабилитации в естественную среду обитания выпустили ежиху с лишним весом. Располневшее животное подкинули под дверь форда «Спаси меня», сообщается в сообществе.
«Ежиху подбросили под дверь приюта „Спаси меня“. Её главной проблемой был лишний вес — предыдущие владельцы настолько её раскормили, что она даже не могла сворачиваться в клубок», — сообщили в сообществе «Зооафиша» в контакте.
Сотрудникам фонда «Спаси меня» пришлось посадить ежиху на диету и устраивать ей регулярные тренировки в беличьем колесе. Также на волю выпустили двух лебедей и утку, которые попали в приют после отлова. Там животные также прошли реабилитацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!