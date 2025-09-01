Слишком толстую ежиху выпустили на волю в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежиху раскормили и подкинули под дверь фонда предыдущие хозяева
Ежиху раскормили и подкинули под дверь фонда предыдущие хозяева Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области после реабилитации в естественную среду обитания выпустили ежиху с лишним весом. Располневшее животное подкинули под дверь форда «Спаси меня», сообщается в сообществе.

«Ежиху подбросили под дверь приюта „Спаси меня“. Её главной проблемой был лишний вес — предыдущие владельцы настолько её раскормили, что она даже не могла сворачиваться в клубок», — сообщили в сообществе «Зооафиша» в контакте.

Сотрудникам фонда «Спаси меня» пришлось посадить ежиху на диету и устраивать ей регулярные тренировки в беличьем колесе. Также на волю выпустили двух лебедей и утку, которые попали в приют после отлова. Там животные также прошли реабилитацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркульском районе Челябинской области после реабилитации в естественную среду обитания выпустили ежиху с лишним весом. Располневшее животное подкинули под дверь форда «Спаси меня», сообщается в сообществе. «Ежиху подбросили под дверь приюта „Спаси меня“. Её главной проблемой был лишний вес — предыдущие владельцы настолько её раскормили, что она даже не могла сворачиваться в клубок», — сообщили в сообществе «Зооафиша» в контакте. Сотрудникам фонда «Спаси меня» пришлось посадить ежиху на диету и устраивать ей регулярные тренировки в беличьем колесе. Также на волю выпустили двух лебедей и утку, которые попали в приют после отлова. Там животные также прошли реабилитацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...