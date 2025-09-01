В Златоусте слесаря осудили за клевету против директора фабрики

За клевету в адрес директора Златоустовской оружейной фабрики (ЗОФ, Челябинская область) Валерия Томея осудили жителя города Дмитрия Ганеева. Как следует из приговора, осужденный заплатит штраф.
«Признать Ганеева Дмитрия Гафуровича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей», — отмечено в приговоре. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Работающий слесарем Ганеев 28 октября 2023 года разместил на своей странице в соцсети пост с заведомо ложными сведениями, которые суд теперь признал порочащими честь и достоинство, подрывающими деловую репутацию Томея. Сделал это Ганеев на почве личных неприязненных отношений по отношению к пострадавшему.
Посты с мыслями о клевете
Блогер упомянул в своем сообщении о будто бы имевшихся у одного из менеджеров закрывшегося в 90-е годы завода имени Ленина еврейских связях. Якобы Томея их задействовал, чтобы «отжать» бизнес предпринимателя Дмитрия Краглика. ЗОФ работает в помещении бывших заводских цехов.
«Ганеев, зная о ложном характере сообщаемых им сведений, умышленно распространил в соцсети „ВКонтакте“ ложные сведения под видом достоверных. Он не имел при этом подтверждения правдивости излагаемых им в посте сведений. Осознавал, что его действия нарушают права и законные интересы Томея», — указал суд.
Уголовный процесс предварял гражданский иск. Эксперт в нем указал, что пост Ганеева содержит негативную информацию о нарушении закона, совершении нечестного поступка, неэтическом поведении в личной и общественной жизни. Причем, сделал это Ганеев в форме утверждения.
Ганеев с предъявленным обвинением согласился и вину признал. Сказал, что данные для своего поста брал из открытых источников. Правдивость сведений не перепроверял, но на момент размещения допускал, что информация может быть клеветнической.
«Ганеев на своей странице периодически размещает посты, касающиеся Томея. На вопрос, для чего он это делает, пояснил, что у него имеется свобода слова, он так думает, это его мнение, и он будет продолжать писать», — отметил мировой судья.
Представитель Томея в суде Рустан Бикамов счел, что мотивацией может быть желание самоутвердиться, поднять свой авторитет среди златоустовцев. Делает он это, по словам юриста, заявляя об имеющихся фактах в отношении известных и уважаемых лиц Златоуста, но сведения чаще всего не соответствуют действительности.
Пытался избежать наказания
Сам Томея пояснил суду, что с Крагликом был знаком со школы. В 1994-1995 годах Дмитрий предложил Томее организовать совместный бизнес. Компания «Транс-Сингл» до 1999 года занималась перевозками, но затем партнеры решили ее закрыть. Расстались друзьями и без претензий друг к другу, продолжив вести бизнес по отдельности. По другим показаниям, предприниматели являлись компаньонами, но вели отдельные компании. Томея в доверие к Краглику, как утверждал подсудимый, не «втирался». На это указал и младший брат предпринимателя Константин. Он с уверенностью заявил суду, что «никакой бизнес Томея у его брата не отнимал, у них были дружеские отношения». Сам Краглик в 2000 году погиб в автокатастрофе.
Отдельной темой стал жилой дом, который, как заявлял Ганеев, Томея «отжал» у бывшего компаньона. Сведения не нашли подтверждения. Вдова Краглика с сыном после смерти бизнесмена какое-то время продолжили проживать в здании на улице Воровского. Потом недвижимость продали. Об этом в зале заседаний заявили брат покойного, его вдова и его мать Валентина. У Томея есть другой дом. Находится он на улице Просвещения. Но купил он помещение сам в 2003 году у третьего лица. Об этом директор фабрики рассказал суду.
Вынося приговор, судья Анастасия Жеребова заключила: ссылка на открытые источники информации, озвученная Ганеевым, стала его попыткой избежать наказания и уйти от ответственности. Мотивом для совершения преступления названо желание опорочить Томея. Раскаяние в содеянном и признание вины стали смягчающими вину обстоятельствами. Как и помощь следствию в раскрытии преступления. По итогам гражданских процессов Ганеев компенсировал пострадавшему моральный вред. При этом судья отказался освобождать от уголовной ответственности с заменой его судебным штрафом. Об этом ходатайствовал подсудимый.
Приговор в силу не вступил. У сторон остается еще девять дней на обжалование.
