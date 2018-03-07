Почему Федерация отменила соревнования паралимпийцев России в Югре

00:31 07 марта 2018 0

Ханты-Мансийск ждал своих зимних игр. Не случилось Фото: Николай Бастриков © URA.RU

ХМАО отреагировал на решение Министерства спорта РФ провести альтернативные Паралимпийские зимние игры в Московской области. Ранее обсуждалась возможность провести соревнования в Ханты-Мансийске, однако предложение Югры было оставлено без удовлетворения. По различным оценкам, несмотря на превосходство технической базы автономного округа, на итоговом выборе сказались финансовые и логистические факторы.

Согласно решению министерства, игры примет парк-отель «Пересвет», расположенный в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. С ним конкурировали олимпийские Сочи и югорский Ханты-Мансийск. 6 марта в Московской области побывала комиссия Совета Федерации, которая оценила объект на пригодность к мероприятию для инвалидов.

Как сообщил в разговоре с «URA.RU» член комиссии, сенатор от Югры Эдуард Исаков, в целом, парк-отель отлично подходит для тренировочных мероприятий, здесь проходят подготовку паралимпийская сборная по лыжным гонкам и биатлону, подмосковная следж-хоккейная команда «Феникс», олимпийские чемпионы и призеры. Однако, у «Пересвета» есть ряд недочетов, принципиально важных для больших соревнований.

От имени СовФеда инспектировал паралимпийский объект в Подмосковье югорский сенатор Эдуард Исаков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Мы с коллегами обратили внимание во время осмотра на частичную адаптацию объекта для инвалидов. Люди, передвигающиеся на колясках, могут зайти внутрь отеля до лифта только с торца здания. Гостиничные номера — просторные, но туалетные комнаты не приспособлены для инвалидов. Отсутствуют специальные поручни, настенные сиденья для душа с упором в пол. В здании также отсутствуют тактильные план-схемы объекта, визуальные и звуковые указатели, позволяющие ориентироваться людям с нарушением зрения. Ледовая площадка представляет собой стандартный хоккейный корт, который требует адаптации в соответствии с требованиями регламента по проведению соревнований по следж-хоккею», — рассказывает о впечатлениях Исаков.

Подробную оценку увиденного собеседник агентства опубликовал на своей странице в Facebook. Эдуард Исаков также отметил, что выбор в пользу Подмосковья был сделан из соображений логистики — в альтернативных соревнованиях будут участвовать 300 спортсменов с ограниченным возможностями.

Многократный чемпион мира Ашапатов: у Югры нет равных в вопросах паралимпийского опыта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Для всех понадобятся чартерные рейсы. При этом, отметил собеседник, в сравнении с «Пересветом» Ханты-Мансийск уже имеет всю необходимую для инвалидов инфраструктуру.

Высокий уровень подготовки Югры к мероприятиям подобного уровня отмечает четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Алексей Ашапатов. Он также удивляется решению организаторов перенести соревнования в Подмосковье, ссылаясь при этом на погоду.

«Югра — несомненный лидер в России в развитии паралимпийских и адаптивных видов спорта. Подобного нет ни в одном регионе. У нас великолепные тренеры, великолепные центры — в Сургуте вот недавно открылся филиал Центра адаптивных видов спорта, такого в России больше нет. И в Югре неоднократно проводились соревнования самого разного уровня, в том числе среди людей с ограниченными физическими возможностями. Все остались довольны и остались только самые добрые воспоминания. Что касается переноса в Московскую область — это как минимум странно, потому что везде теплеет, и, конечно, намного логичнее оставить соревнования в Ханты-Мансийске. Но организаторам виднее», — отмечает Ашапатов в разговоре с «URA.RU».

Чиновники ХМАО уверяют, что регион готов достойно встретить масштабные соревнования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве ХМАО при этом утверждают, что не держат обиды на федеральное руководство — Ханты-Мансийск лишь предложил свою помощь, когда стало известно, что российские параатлеты лишаться возможности выступать в Южной Корее. К тому же, округ примет внутренние российские игры (аналог Олимпиаде), которые также пройдут на уже подготовленных местных спортивных объектах.

«Когда зашла речь, о том, что наших спортсменов не в полном составе допустили до соревнований, на той волне мы обозначили — Югра готова, имеет всю необходимую инфраструктуру и опыт, чтобы провести данное мероприятие. В пользу Московской области был выбор, но мы не в обиде. На территории Югры в рамках Чемпионата России по биатлону состоится зачет для тех спортсменов, которых также не допустили на Олимпиаду. Так что, у нас будет некий аналог Олимпийских игр», — комментирует Губкин.

Эксперты-политологи предлагают не искать в произошедшем имиджевые потери для регионов, чьи предложения остались без одобрения. «Это абсолютно ничего не значит, просто организаторы хотят привлечь больше зрителей, а это удобней сделать в Подмосковье. Никакой политической подоплеки тут нет», — считает основатель консалтингового агентства «Бакстер Групп» Дмитрий Гусев.

Ранее международный паралимпийский комитет допустил до соревнований в южнокорейском Пхенчхане ограниченное количество параатлетов из России (30 человек). Остальные спортсмены примут участие в играх внутри страны.