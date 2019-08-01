Россия ввела небывалые меры борьбы с пожарами. Теперь все потушат?

Большая часть пожаров в ближайшее время будет локализована, считают эксперты Фото: depositphotos.com

статья из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Российские власти предприняли беспрецедентные в истории меры по борьбе с лесными пожарами в Сибири. В четверг, 1 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев на экстренном совещании в Чите поручил представить предложения по созданию специализированного лесопожарного центра. Новая структура призвана стать эффективным инструментом в борьбе со стихией. Речь, в частности, идет о выделении дополнительных средств из резерва, усилении группировки МЧС и подключении по поручению президента Владимира Путина к борьбе с пожарами Министерства обороны.

К борьбе со стихией подключилось министерство обороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наиболее важным шагом властей, по оценкам экспертов, должен стать пересмотр границ так называемых зон контроля, где осуществляется только мониторинг возгораний с космических спутников, однако тушение не производится. По словам полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, в труднодоступных и удаленных от аэродромов и дорог «зонах контроля» в Красноярском крае сосредоточено 99% всех пожаров, а в Иркутской области — 80%.

Расширение зон контроля происходит потому, что затраты на тушение пожаров превышают возможный ущерб, который может принести огненная стихия, утверждает в разговоре с «URA.RU» заместитель директора Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Андрей Филипчук. Он сообщил, что в настоящее время зоны контроля выделены на территории 23 субъектах страны на общей площади более 600 млн. га, что составляет 54% от общей площади лесного фонда. Филипчук пояснил: если пожар начинает выходить за границы контролируемой территории, его начинают тушить.

Переброска большого количества спасателей и пожарных в опасные зоны могла бы привести к их гибели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин считает формирование расширенных зон контроля рациональным предложением. По его словам, крайне важным сегодня представляется отведение огня от населенных пунктов. «Далеко не всегда имеет смысл заниматься тушением пожаров на удаленных территориях. Это требует не только серьезных затрат. Дело в том, что неизбежно придется подвергать риску жизни людей, которые будут заниматься тушением огня. Однако насколько это правильно и целесообразно — большой вопрос», — пояснил Сирин.

«В идеале хорошо потупить все, что горит, однако в реальности это невозможно, в том числе и по экономическим причинам, — добавляет Филипчук из НИИ лесоводства. — Надо отметить, что государство, судя по принимаемым мерам, понимает масштаб стихии. Думаю, что в ближайшее время пожары удастся локализовать». Он также отметил, что пожары являются естественной частью динамики развития лесов:

«Как это ни парадоксально звучит, но пожары нужны для очищения лесов, для того, чтобы могло происходить обновление фонда. На выгоревшей территории через некоторое время будут появляться новые породы — в первую очередь березы и осины».

Не менее 50% территорий, подвергшихся горению, приходится на неохраняемые территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам Андрея Сирина, масштаб бедствия отчасти преувеличен: «Конечно, если бы такие пожары полыхали в центральной части России, это стало бы национальной катастрофой, однако для сибирского региона занятые огнем площади не представляются очень масштабными». Он подчеркнул, что паника вокруг пожаров во многом раздута: «Если кто-то считает, что все наши леса сгорят, то это, конечно, не так. Существуют куда более серьезные факторы, которые угрожают российским лесам — те же незаконные вырубки, например». Он пояснил, что в СССР леса тоже горели — просто информация об этом не поступала.

Эксперты, опрошенные «URA.RU», сходятся во мнении — проблемы с лесными пожарами в России не слишком отличаются от общемировой ситуацией. Согласно данным специализированного портала Global Forest Watch Fires на период июля-августа, сопоставимые по масштабу возгорания идут практически на всех континентах.

Очаги заметны не только в России, но и в США, Бразилии, странах Африки.

Как показывают данные Global Forest Watch Fires, аналогичные пожары происходят по всему миру Global Forest Watch Fires

По данным статистических отчетов, практически половина территорий, подвергшихся пожарам в России, приходилась и приходится на неохраняемые территории. Процент сгоревших площадей в этих районах в три раза больше, чем на активно охраняемой территории лесного фонда, где происходит профилактика и тушение пожаров. В прошлом году площадь, пройденная огнем на территории лесного фонда, составила порядка 8,5 млн га, в том числе в зоне контроля — около 5,3 млн га, или 62% от общей площади. На конец июля 2019 года площадь, пройденная огнем на территории лесного фонда, составляла 6,6 млн. га, из них 5,2 млн га в зоне контроля. Площадь действующих на территории лесного фонда пожаров в конце июля составляла 2,7 млн. га. Это на 12% больше, чем в соответствующий период прошлого года.