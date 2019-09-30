Екатеринбург поделили на 57 районов. Что это значит для каждого жителя

Принцип деления города на планировочные районы ранее был использован в Москве Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга переходит на новую систему управления городом. Власти разделили уральскую столицу на 57 планировочных районов, и жителям уже стоит привыкать к новому восприятию мегаполиса. В интервью «URA.RU» вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин рассказал, как новый подход повлияет на все развитие города. Кроме того, замглавы Екатеринбурга ответил на ключевые претензии строителей, которые последнее время активно транслируются в прессе.

— В начале сентября мэрия представила тепловую карту Екатеринбурга. С ней каждый житель может выбрать себе часть города для переезда и оценить количество свободных мест в школах, детсадах вблизи дома. На каких данных основывалась мэрия, создавая проект?

Мэрия изучила большой объем данных, чтобы создать тепловую карту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Мэрия опиралась на материалы стратегического развития города, на ранее утвержденные проекты планировки территорий и на данные из паспортных столов. Большой объем информации был сформирован в виде прогноза роста количества детей дошкольного и школьного возраста с 2019 по 2035 год. Отсюда мы уже получили аналитику, которая была систематизирована в виде 57 планировочных районов города.

По сути, мы рассчитали дефицит или избыток мест в школах и детсадах города исходя из планов застройщиков по освоению территорий и роста населения.

Важно, что в ходе работы по анализу территорий года была сформирована дифференцированная, то есть реальная, потребность жителей в детских садах и школах. На сегодняшний день существует норматив — на тысячу жителей должно приходится не менее 114 мест в школах и 55 в детских садах. Но, согласитесь, если в районе жилой фонд новее, то там живет больше пар детородного возраста, если дома более раннего срока ввода, то — наоборот.

В тепловой карте город разделен на 57 планировочных районов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вот, к примеру, планировочный район Центральный. На сегодняшний день здесь реальная потребность в детских садах — 31 место на тысячу жителей, в школах — 126. Но в 2025 году цифры изменятся до 41 и 125 соответственно. Совершенно иные показатели в Академическом. Для комфорта жителей мы должны обеспечить 79 мест в садиках на тысячу человек и 135 в школах. В 2025 году цифры изменятся до 59 и 187 соответственно.

— Почему именно 57 районов?

— За основу был взят раздел Генерального плана — схема жилищно-гражданского строительства. Мы определяли границы по основным уличным магистралям, плюс, в соответствии со сложившимися традициями: Центральный, Втузгородок, Синие камни, Юго-Западный. В каждом из 57 планировочных районов (ячеек) проанализированы существующий и перспективный жилищный фонд, дефицит и переизбыток мест в детсадах и школах, составлен план по строительству социальных объектов.

Перестроенная школа №1 была открыта в День знаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К примеру, исходя из этой тепловой карты было решено построить 22 школы до 2025 года. Одну мы уже ввели — это школа №1 на ВИЗ-бульваре. Эти учреждения обеспечат порядка 17 тысяч мест.

— Когда ожидаются пиковые значения по количеству дошкольников и школьников?

— Сейчас у нас в городе около 1,5 млн жителей, а исходя из прогнозов и стратегии развития города к 2035 году будет 1,76 млн. Мы, подсчитали, что основной пик детей дошкольного возраста придется на 2022 год, а потом будет снижение. Однако эти же дети затем пойдут в школы. Самое большое количество школьников ожидается в 2031—2032 годах.

— Карта показывает, что в центре города — в «утюге» — нет дефицита школьных мест. Но есть риск, что я куплю жилье, например, в районе Зеленой рощи, которая находится в границах «утюга», а наименее загруженная школа окажется где-нибудь в районе «Динамо». Планирует ли мэрия детализировать карту, чтобы избежать эту проблему?

Новый принцип деления города будет применяться для решения проблем и в других отраслях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— На следующий год мы запланировали сделать так называемый мастер-план, то есть более подробно проработать одну из ячеек — детализировать ее обеспечение объектами образования, многофункциональными центрами, спортивными учреждениями, магазинами с учетом нормативных радиусов доступности.

— Может ли принцип деления города на 57 планировочных районов в дальнейшем пригодиться при решении проблем в других сферах?

— На самом деле, [мэр Екатеринбурга] Александр Геннадиевич [Высокинский] много говорит о таком подходе. В разрабатываемых стратегиях развития семь административных районов как раз вмещают в себя эти ячейки.

Мы хотим, чтобы эта сетка была зашита во все отрасли городского хозяйства. Это позволит формировать и реализовывать комплексные программы развития территорий, в том числе создание объектов соцкультбыта, дорожной сети, благоустройство…

Тепловая карта показывает обеспеченность города школами на 2019 год Фото: скриншот геопортала Екатеринбурга

— Помогает ли тепловая карта ориентироваться застройщикам, когда они выбирают территорию для освоения?

— Как раз эту задачу мы видим перед собой. Когда мы рассматриваем проекты планировки территорий мы ставим перед застройщиками вопросы о том, как они видят обеспечение территорий социальными объектами.

На сегодняшний день очень много утвержденных проектов планировок, где школы и детсады предусмотрены на земельных участках, которыми владеют третьи лица. Ну, то есть, застройщик запланировал строительство жилых домов, а социальные объекты документально разместил где-нибудь на частном секторе. При этом строительство инфраструктуры — это вопрос уже местного значения, поэтому городу потом придется выкупать эту землю, чтобы выполнить обязательства перед жителями.

— Понятно ли, откуда брать финансирование на строительство школ? Например, «Первая» была построена при участии федерального бюджета.

Мэрия Екатеринбурга сделает тепловую карту еще более детальной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Мы понимаем, что бюджетных возможностей на все задачи не хватает. Было проведено совещание на уровне губернатора Евгения Владимировича Куйвашева. Он дал поручение о создании двух рабочих групп. Одна займется формированием схемы финансирования, вторая будет определять объемы и места строительства школ. К слову, в нее мы как раз транслируем информацию из тепловой карты.

— Среди застройщиков ходят слухи, что мэрия прекратила одобрять проекты планировки из-за нехватки школ. Так ли это?

— На сегодняшний день с учетом ранее утвержденных проектов планировки территорий существует задел по строительству не менее 15 млн квадратных метров жилья до 2035 года. Для сравнения, существующий жилой фон в городе — около 38 млн квадратных метров. Поэтому комментарии о том, что нет градостроительной документации и стройка встала, некорректны.

Последние дни строители активно критикуют деятельность Алексея Бирюлина публично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы вы понимали, с 1 января по 1 сентября 2018 года, когда работала предыдущая команда администрации, было утверждено семь проектов планировки с потенциалом в 400 тысяч квадратных метров жилья. С сентября 2018 по сентябрь 2019 года было утверждено 20 проектов планировки с потенциалом более 4 млн квадратных метров.

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что в настоящее время выдано большое количество разрешений на строительство — порядка 5 млн квадратных метров жилья. Так что никакого провала нет несмотря на то, что мы стали более тщательно рассматривать градостроительную документацию с учетом обеспеченности горожан объектами социальной и дорожной инфраструктуры, зелеными зонами и зонами отдыха.

Более того, мы видим серьезный резерв по сокращению сроков подготовки территорий с двух лет до полугода. Для этого нужно оптимизировать работу с правилами землепользования и застройки, а также процессы, связанные с согласованием проектов планировки. Это серьезно снизит нагрузку на застройщиков и работников администрации города.

К 2035 году жилфонд Екатеринбурга увеличится почти наполовину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Также застройщики говорят о том, что в городе перестали проводиться земельные аукционы.

— Аукционы проводятся на свободные участки, а сегодня свободной муниципальной земли не осталось. Неразграниченной землей занимается Министерство по управлению госимуществом по Свердловской области.

На сегодняшний день существует еще один вид освоения земли — это комплексное развитие территорий. Мы взаимодействуем со свердловским министерством строительства по созданию методики определения цены на такие контракты.

Вы уже говорили о том, что при высочайших темпах строительства жилого фонда, создание школ и детсадов ложится на плечи мэрии. Но как привлечь застройщиков к инвестициям в социальную инфраструктуру?

На самом деле, строительство социальной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами повышает их привлекательность. Например, родителям не надо возить детей в другую часть города, это еще и снижает нагрузку на дороги. Среди застройщиков появляются инициативы, которые мы приветствуем. Например, есть идеи по проектированию школ и детсадов за счет бизнеса, либо по передаче земельных участков под социальные объекты.