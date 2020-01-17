В начале года Александру Моору пришлось решать социальные проблемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские власти смогли уйти от обострения социальной ситуации в Тюменской области, успешно решив два конфликта, возникших в самом начале года. 14 января на площадь перед правительством области на бессрочный протест вышла учительница-пенсионерка из Ялуторовска Наталья Сапьян. Она требовала переселить ее из аварийного барака, максимальная температура в котором достигала +6 градусов с обогревателем. Как оказалось, женщина отказалась переезжать из него в маневренный фонд города — предложенную ей однокомнатную квартиру. Через три дня проблему решили.

«Мы договорились, что администрация поможет Наталье Анатолиевне [Сапьян] восстановить в доме печь и проверит электропроводку. После этого она сможет дождаться расселения в своей квартире», — сообщил глава города Ялуторовск Вячеслав Смелик. Этот вариант бывшую учительницу устроил, обе стороны подписали необходимые документы. Как заметил чиновник, переселение пенсионерке предлагали с 2014 года. Наталья Сапьян на звонок «URA.RU» не ответила.

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелин договорился с пенсионеркой Натальей Сапьян, которая планировала устроить бессрочный митинг у здания правительства Тюменской области Фото: администрация города Ялутороска

В таком же ручном режиме 17 января был решен и вопрос с известным тюменским активистом — инвалидом Андреем Романовым. Он анонсировал голодовку как минимум десяти инвалидов, потребовал отставки замгубернатора Ольги Кузнечевских и публичных извинений губернатора за нарушение прав людей с ограниченными возможностями. Глава области Александр Моор предложил Роману встретится. Как сообщало агентство, после более чем часового разговора стороны пришли к договоренностям. Как сообщил на своей официальной странице сети «В Контакте» губернатор, они будут вместе решать вопросы по защите прав инвалидов.

«Не каждый из политиков на это способен — встречаться с несогласными лицом к лицу, — говорит тюменский политолог Александр Безделов. — Это показатель того, что он способен вести диалог со всем политическим спектром — начиная от профессиональных борцов с режимом и заканчивая адекватными деятелями. И, конечно, того, что губернатор занимается работой не ради «галочки», — рассказал он. Тем не менее эксперт отмечает, что разрешение подобных ситуаций в «ручном режиме» — не так уж и эффективно со стратегической точки зрения.

По его мнению, подобной отзывчивостью могут воспользоваться и пытаться воздействовать методами шантажа.

Глава региона Александр Моор договорился с активистом Андреем Романовым решать проблемы инвалидов совместно Фото: официальная страница губернатора Тюменской области Александра Моора

«Если каждый истеричный деятель начнет что-то требовать, устраивать акции протеста? Здесь уже нужно чувствовать определенную меру», — отмечает Александр Безделов.

Ранее губернатор Александр Моор уже предотвращал возможные протесты, которые могли бы иметь громкий резонанс. Так, он решил вопрос по введению «мусорной реформы», когда после его вмешательства был изменен порядок начисления платы за вывоз ТБО и появились определенные льготы. Такая же ситуация произошла со скандальной дорожной развязкой, разработку проекта которой он приостановил. Жители местных коттеджных поселков Патрушево и Комарово планировали протестовать против начала строительства рядом с их домами магистральной дороги. Они считают, что это повлечет за собой затопление их участков, а также ухудшит экологическую ситуацию. Региональное правительство создало рабочую группу по проекту, в которую вошли жители коттеджей и расположенных рядом высотных микрорайонов (для которых строится развязка), а также представители Главного управления по строительству Тюменской области. На данный момент противники развязки пытаются затянуть процесс и судятся с региональным департаментом недропользования из-за возможного нанесения вреда памятнику природы «Тополя».