Челябинские инсайды: Тефтелев подставил друга

Особенности борьбы с коронавирусом в Челябинской области Коллаж: URA.RU

Челябинские элиты пытаются понять, что означают слова мэра Челябинска Натальи Котовой о показаниях на нее бывшего градоначальника Евгения Тефтелева. Судя по всему, волноваться надо другому экс-мэру — Владимиру Елистратову. У коллег Котовой иные поводы для беспокойства. Губернатор Алексей Текслер устроил разнос трем мэрам за жалобы от жителей на плохое медобслуживание. Это особо актуально в условиях пандемии и теперь все гадают, кому прилетит еще.

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Текслер продолжит ревизию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер продолжит выезды в территории, чтобы на месте проинспектировать, как в муниципалитетах борются с коронавирусом. Это касается работы действующих лечебных учреждений, и тех, что строятся. По словам инсайдеров, особое внимание будет к тем городам и районам, откуда поступает больше всего жалоб на медобслуживание. На недавнем совещании с главами Текслер, как известно, отчитал мэров городов, где таких жалоб скопилось предостаточно. «Это сигнал всем главам, — говорит инсайдер. — Пусть срочно погружаются в соцсети и смотрят, чем недовольно население. Иначе это недовольство будет озвучено губернатором».

Губернатор ждет конца года

Говорят, что по итогам года губернатор Алексей Текслер готовит кадровые решения. Предстоит оценить работу каждого руководителя. «Год был непростой и обозначились проблемы, с которыми не могут справиться те, кто всегда считался профессионалом, — рассказывает инсайдер. — Вот по ним и предстоит принять решение». Говорят, оцениваться будет не только работа по преодолению кризиса из-за пандемии, но и итоги нацроектов.

Минстрой получил последнее предупреждение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что разнос, устроенный губернатором Алексеем Текслером строителям фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в Красноармейском районе за срыв сроков сдачи объекта, стал последним предупреждениями руководству областного минстроя. «Текслера в этой истории возмутило все. И то, что объект готов менее, чем на треть, и что потратили на него в разы больше, чем в соседнем поселке. Но самое главное, губернатора рассердило, как минстрой контролировал процесс», — рассказывает источник в резиденции главы региона. Особо следует учесть, что, по словам инсайдера, таким объектам из-за пандемии коронавируса уделяется самое повышенное внимание. Поэтому ждут, что в минстрое скоро «полетят головы», лишатся своих мест ответственные за строительство ФАПов. Кстати, министра строительства региона Виктора Тупикина не было 20 ноября в горбольнице №2 Челябинска, куда приехал губернатор, чтобы посмотреть, как лечебное учреждение восстанавливают после взрыва кислородной станции. Отсутствие Тупикина заставило всех призадуматься.

Тупикина некем заменить

Элиты удивляются тому, что министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин до сих пор сохраняет свой пост, несмотря на постоянные претензии к нему. «Его просто некем заменить, — говорят инсайдеры. — Во-первых, нужен человек с опытом работы, во-вторых, чтобы кандидатуру одобрили силовые структуры». По словам источника, именно силовые структуры «банят» тех кандидатов, что подбирают на смену Тупикину. Поэтому сейчас обсуждаются варианты, что министром может стать кто-то из замов Тупикина.

Вице-спикера ЗСО лишают должностей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Незаметно для всех проходит ослабление позиций вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Его постепенно выводят из структур, где он занимал общественные должности, как первый вице-спикер ЗСО в прежнем созыве. Так Карликанова вывели из градостроительного совета при губернаторе Алексее Текслере и ввели в состав совета вице-спикера заксобрания Олега Голикова. А недавно Текслер сменил состав конкурсной комиссии по выборам главы Уйского района. Вывел из него Карликанова, заменив на нового вице-спикера ЗСО Александра Лазарева. «А вот на это стоит обратить внимание, — говорит инсайдер. — То ли Карликанов сам уходит в тень, то ли его просто убирают из публичной политики». Источник отметил, что в последнее время с именем Карликанова связанно много негатива, в первую очередь из-за претензий кредиторов к фирмам вице-спикера.

В муниципалитетах появятся свои ЦУРы

Говорят, что во всех городах и районах появятся свои центры управления муниципалитетами, аналогичные Центру управления регионом (ЦУР). «В новых структурах будут, как и на уровне области, отслеживать обращения местных жителей и принимать решения», — поясняет инсайдер. Координировать работу таких структур будет Иван Куцевляк, который в скором времени возглавит ЦУР.

Челябинские ТИК перезагрузят

В Челябинской области начинается большая кадровая перезагрузка территориальных избирательных комиссий (ТИК). Ожидаются серьезные кадровые изменения. По словам инсайдера в резиденции, перезагрузка необходима перед выборами в Госдуму РФ. «Ожидается, что примерно в трети всех ТИК сменятся руководители, — рассказывает инсайдер. — Где-то замена будет из-за того, что руководитель достиг пенсионного возраста, а где-то — по иным причинам». Имена новых председателей ТИК станут известны к концу года.

Тефтелев подставил Елистратова…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Когда мэр Челябинска Наталья Котова комментировала показания бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвинившего ее в должностном преступлении, мало кто обратил внимание на одну фразу. «Это всё было совершено прежним руководством города. Все эти документы не я рассматривала, не я подписывала, не я давала указания», — заявила Котова журналистам. Многие решили, что речь идет о самом Тефтелеве. «Но на самом деле, это было уже при Владимире Елистратове, — сообщает инсайдер. — А Котова отвечала за социалку и к благоустройству набережной, где могли быть нарушения, отношения не имела». Получается, что Тефтелев подставил своего соратника. При его подаче Елистратов стал мэром. По словам инсайдеров, если силовики будут копать в этом направлении, то у Елистратова могут быть неприятности.

…а Котова получила странное поздравление

Комментарий по экс-мэру Евгению Тефтелеву глава Челябинска Наталья Котова дала в рамках интервью по случаю годовщины вступления в должность. В те дни на Котову посыпались поздравления. Но была и «ложка дегтя». В одном из telegram-каналов появился довольно злобный пост, к которому, по слухам причастны те, кого Котова в свое время уволила из мэрии за профнепригодность. Удивил депутат Госдумы Андрей Барышев. В своем Instagram он обрушился с критикой на Котову. «Это означает, что Барышев объявил мэрии информационную войну, — говорят в кулуарах. Все сходятся на том, что на выборы в Госдуму Барышев пойдет от оппозиционной партии, так как „Единая Россия“ похоже его поддерживать не станет».

Барышев начал торг

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры считают своеобразным торгом информационную войну депутата Госдумы Андрея Барышева с мэрией Челябинска. «Барышеву нужен мандат депутата Госдумы как некая гарантия на случай претензий со стороны силовиков. Он готов отказаться от борьбы за кресло в парламенте. Но опять-таки в обмен на гарантии неприкосновенности его бизнеса и того, что правоохранительные органы не будут заниматься его фирмами», — рассказал инсайдер. Как сообщает источник, ни те, ни другие требования власти удовлетворять не собираются.

Коммунальщики прячут босса-бомжа

В Металлургическом районе Челябинска появился новый повод для сплетен. Как утверждают злые языки, перерегистрированная на бомжа (чтобы не платить миллионные долги) управляющая компания, которую связывают с депутатом Госдумы Андреем Барышевым, активно подчищает информацию о смене собственника. «А всю документацию от старой компании, в предчувствии выемок и визитов силовиков, якобы свезли в укромное место — на чердак Центрального клуба», — говорит инсайдер. Кстати, именно там располагается штаб-квартира барышевского движения «Соцгород».

Аминову нужно срочно искать друзей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на то, что областные власти согласовали выдвижение на новый срок главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова, к нему остаются вопросы. С одной стороны, понятно, что за всеми протестами против главы стоит его бывший приятель, экс-председатель райсобрания депутатов Алексей Платонов, с которым у Аминова испортились отношения пару лет назад. «С другой стороны, глава должен выстраивать коммуникации с местными элитами, что у Аминова получается плохо, — говорят инсайдеры. — И если его не выберут, ему не придется рассчитывать на помощь в трудоустройстве, как другим бывшим главам. Так что времени на „помириться со всеми“ у него осталось немного».

Элиты Миасса помирились

Инсайдеры сообщают, что в Миассе разобрались с историей том, как депутат заксобрания области Евгений Субачев отказался помогать местной больнице в борьбе с коронавирусом. «Средства собирал местный Союз промышленников. И это была разовая акция», — рассказывает миасский инсайдер. Субачев же помогал больнице постоянно, вне акций объединения промышленников. В итоге все разобрались, помирились и решили жить дружно.

Власти Катав-Ивановска пошли против области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что на закрытом региональном совещании обсуждали новые границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Катав-Ивановском районе. Всех неприятно поразило поведение представителя администрации, с которой изменения были ранее согласованы. «Чиновник из Катав-Ивановска заявил, что не согласен с мнением области о ООПТ. Мол, границы, менять не надо, — говорит инсайдер. — Он даже заявил, что якобы выведет на улицы людей и организует акцию протеста». По слухам, чиновник уже начал собирать подписи против расширения охраняемой территории. К администрации Катав-Ивановского района после того, как глава Евгений Киршин проиграл собственные выборы, и без этого было предостаточно претензий, а теперь отношение к местным чиновникам еще сильнее ухудшилось.

Сельские главы стали политиками

В последние полгода главы сельских поселений в регионе обрели политический вес. Это искренне удивляет экспертов. Из-за отмены прямых выборов глав сельский мэр стал обычным административным работником, от которого мало что зависит. Значимость такого главы возросла после того, как кандидатуры будущих руководителей даже такого уровня стали согласовывать с вышестоящим руководством «Единой России». «Есть поселения, где живет всего пара сотен жителей, а роль главы порой сводится к тому, чтобы справки выдавать, — отмечают инсайдеры. — Единороссы решали такие вопросы на местном уровне. После того, как с уровня УрФО были спущены в регионы новые вводные, все усложнилось. В челябинской ЕР сами не рады новому порядку, так как приходится решать по каждому сельскому главе. А поселений больше 260». Некогда скромные главы почувствовали свою значимость и стали обретать высоких покровителей. В итоге борьба сводится не к тому, чтобы получить контроль над той или иной деревней, а к тому, чтобы поставить главой своего человека и утереть нос политическим противникам.

Чесма увязла в интригах

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Единороссы Чесмы, где в борьбе за пост главы схлестнулись местные элиты, увязли в интригах. Отсюда и демарш со срывом сессии сельсовета, где вдруг заболели почти все депутаты (на самом деле, по слухам, не захотели брать на себя ответственность за выборы сельского руководителя). «Одни хотят, чтобы остался действующий глава Сергей Перчаткин, другие считают, что надо поддержать кандидата, согласованного с областной „Единой Россией“ — говорит источник. — Все переругались и предпочли сорвать сессию, сославшись на недомогание». Источники уверяют, что к интригам напрямую причастен экс-глава района Сергей Давыдов. «Он не смог вернуться во власть, не смог провести в собрание депутатов пул своих кандидатов и видимо пытается стать „серым кардиналом“, — рассказывают инсайдеры. — Удается это не слишком хорошо».

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.