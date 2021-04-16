Свердловские инсайды: Куйвашева пугают «красной зоной»

Весна-2021. Новая реальность Коллаж: URA.RU

Свердловский политбомонд готовится к выборам. Политики и администраторы кампании вспоминают нравы в бытность губернатором Александра Мишарина, оттачивают технологии по выбиванию бюджетов и меряются покровителями и возможностями. Чемпионом в этом стал замгубернатора Олег Чемезов, но ему не уступает старший коллега Александр Высокинский — выживает министра Викторию Казакову. Крупный бизнес Екатеринбурга прощупывает мэра Орлова и куратора строек, а в гордуме разыгрывают 100 000 рублей.

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Куйвашева пугают «красной зоной»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседаниях областного штаба, где обсуждается стратегия избирательной кампании в регионе, группа политконсультантов решила применить тактику запугивания. Губернатору Евгению Куйвашеву внушают, что практически весь регион — опасная «красная зона», манипулируют странной социологией и уверяют, что необходимы новые финансовые вливания. Губернатор пока держит паузу.

Роспотребнадзор подставил губернатора

Говорят, что в рамках исполнения нацпроекта «Чистая вода» управление Роспотребнадзора по Свердловской области сознательно занизило показатели качества водопроводной воды. На ведомство возложен мониторинг исполнения проекта — на основании данных региональных управлений Москва формирует соответствующий рейтинг. «Свердловское управление подало сводные данные только по тем муниципалитетам, где анализы воды брали их территориальные подразделения. „Забыв“ — намеренно или нет — данные по четырём закрытым городам, где контроль качества воды за федеральным спецучреждением», — рассказывают инсайдеры.

Не секрет, что в этих городах качество холодной воды на порядок выше среднеобластных значений, и без них общая картина оказалась хуже реальной. Как говорят специалисты, говорить о забывчивости вряд ли приходится, поскольку первый замгубернатора Александр Высокинский прилюдно напоминал санврачам об этом. В свердловском правительстве ломают голову, с какой целью это было сделано и какова будет реакция губернатора на данный демарш.

У Чемезова нашлась «крыша»…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В резиденции свердловского губернатора пытаются выяснить, чем обусловлено растущее влияние заместителя Куйвашева Олега Чемезова. Наиболее информированные объясняют это, в частности, тем, что у него установлен прямой контакт с главным политическим советником мэра Москвы — Анастасией Раковой. И якобы именно это позволяет Олегу Чемезову вести столь активную деятельность в Свердловской области.

…, а он сам создал группу влияния

Одним из примеров возросшей активности замгубернатора Олега Чемезова является то, что даже в резиденции ему удается создавать собственный лояльный пул чиновников. В их число вошла, в частности, один из главных кадровиков аппарата администрации Татьяна Данилова.

Высокинский съедает министра

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительстве Свердловской области ходят слухи, что первый замгубернатора Александр Высокинский не собирается уходить в Госдуму, а, наоборот, укрепляет позиции в регионе. С этой целью он намерен заменить главу курируемого им министерства инвестиций Викторию Казакову на своего человека. Справедливости ради, отмечают инсайдеры, к ее работе накопилась масса нареканий. В числе возможных преемников называют людей из команды Высокинского: мэра Среднеуральска Александра Ковальчика, а также бывших вице-мэров Екатеринбурга Марину Андрусь и Алексея Бирюлина.

«Бакстер-групп» заработает на проблемах эсеров

Говорят, что политтехнологам, входящих в «Бакстер-груп» удается расширить свое влияние. Делается это, в частности, за счет умелого использования момента. Речь идет о трудностях омского губернатора Александра Буркова, а также о затянувшемся конфликтом между бывшим ранее главным пиарщиком эсеров Андреем Кузнецовым и депутатом Госдумы Дмитрием Иониным. На фоне этих событий один из «бакстеров» Дмитрий Гусев стал руководителем кампании СР по стране и рассчитывает получить депутатский мандат от Свердловской области.

Чиновники стали часто вспоминать Лашманкина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По наблюдениям информированных источников, многие участники заседаний по выборам, расходясь, употребляют термин «лашманковщина». Так они недобрым словом поминают бывшего руководителя администрации бывшего губернатора Александра Мишарина Вячеслава Лашманкина. Последний прославился тем, что успел перессорить всю уральскую элиту со своим шефом. И кончилось это отставкой.

Избирательная кампания станет «золотой»

Нынешняя избирательная кампания станет одной из самых дорогих, особенно для кандидатов-одномандатников от «партии власти». Говорят, многие уже превысили предвыборные бюджеты прошлых лет. «Кроме того, необходимо повышать процент голосования по спискам», — делятся своей болью свердловские политики.

Праймериз «Единой России» проваливаются…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском отделении «Единой России» обеспокоены малой активностью тех, кто интересуется жизнью партии. Именно они, верят инсайдеры, виноваты в том, что первый этап избирательной кампании партии власти — праймериз — может окончиться провалом. «Есть вероятность, что установленную планку в 10% явки не удастся достигнуть», — беспокоится статусный единоросс.

… и виновников уже ищут — есть два претендента

По информации из штаба «Единой России», в предстоящем провале праймериз могут быть найдены причины. Уже сейчас начинается активный поиск виновных, которых можно обвинить в срыве праймериз. Главные политические советники штаба в этих условиях решают, кого сделать жертвой — исполком «Единой России» или руководство МФЦ.

Депутат Госдумы гонит профсоюзников на выборы

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Госдумы, глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских подготовил инструкцию для выборов-2021. Так, руководителям профсоюзов на местах в ближайшее время нужно определиться с планом действий по поддержке действующего парламентария на праймериз «Единой России». Кроме того, функционерам предстоит выяснить, все ли зарегистрировались на сайте Госуслуг (через который будет проходить электронное голосование) и в целом оценить электоральные настроения в коллективах. И, естественно, провести агитацию. «На одном из собраний Ветлужских так и сказал: все равно победит „Единая Россия“, и пусть лучше в ГД будет тот, кто поддерживает профсоюзы», — говорит инсайдер.

Хазееву подарили 30 сребреников

Инсайдеры пересказывают друг другу пикантную подробность про юбилей теневого свердловского вице-губернатора Рената Хазеева. Очевидцы празднества рассказывают, что Олег Матвейчев, один из участников торжества, подарил Хазееву коллекцию серебряных монет. Свой подарок он сопроводил это двусмысленным пожеланием: «Вот принесут тебе 30 сребреников, а ты скажешь: у меня уже есть!» Что ответил именинник — не сообщается.

Лидер свердловских КПРФ сформировал команду на выборах

Руководитель свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев уже определился с первую тройкой партсписка на выборах в заксобрание. В нее, как ожидается, войдут сам Ивачев, руководитель фракции КПРФ в думе Екатеринбурга Римма Скоморохова, а также действующий депутат заксобрания Игорь Аксенов. «При этом по итогам выборов Римма Скоморохова точно откажется от мандата. То же самое сделает и Ивачев в случае своего похождения в Госдуму. А их места в парламенте отойдут спонсорам партии, которые будут на первых местах в ведущих территориальных группах», — описывают план в коридорах власти. Говорят, одним из таких спонсоров может стать застройщик Владимир Коньков («Маяк»), с которым якобы ведутся активные переговоры.

Крупный бизнес Екатеринбурга ждет встречи с мэром

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители строительной отрасли Екатеринбурга готовятся к первой большой встрече с мэром Алексеем Орловым и новым профильным вице-мэром Рустамом Галямовым. «Обсуждают, что разговор может пройти в начале мая», — анонсирует статусный застройщик. Важность мероприятия в том, что от новой команды в мэрии ждут иных подходов к градостроительной политике, которые соответствовали бы интересам коммерсантов.

Куратора культуры Екатеринбурга отчитали в кабинете мэра

Начальнику управления культуры Екатеринбурга устроили разнос из-за назначения в одно из городских учреждений культуры. «В один из музеев пришел новый менеджер. Казалось бы, вопрос не уровня руководства города. Но выяснилось, что его надо было согласовать с первым лицом», — объясняет причину скандала источник в «сером доме».

Двух екатеринбургских депутатов усилят

В кулуарах гордумы Екатеринбурга обсуждается усиление статуса двух комиссий — по экономике и образованию. По данным URA.RU, первую укрепят сразу несколькими депутатами (сейчас в ней всего три человека) и роль председателя комиссии Григория Вихарева возрастет, а второй комиссии (ее возглавляет Галина Арбузова) отдадут вопросы культуры. Сейчас ими ведает комиссия по местному самоуправлению Иры Овчинниковой.

Дамы из мэрии Екатеринбурга бьются за 100 000 рублей

Вокруг оплачиваемой ставки депутата гордумы Екатеринбурга разворачивается целая интрига. Рассказывают, что на ежемесячный оклад в 100 тысяч рублей претендуют действующий обладатель привилегии — председатель бюджетной комиссии Елена Бондаренко — и председатель комиссии по местному самоуправлению, глава фракции «Единой России» Ира Овчинникова. Ожидается, что получатель оклада в 2021 году будет определен в ближайшие недели.

Тунгусов возвращается в политику через «Яблоко»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов возвращается в большую политику, обсуждают в политтусовке. По некоторым данным, человек бывшего «серого кардинала» — экс-депутат гордумы Эдуард Мансуров — занял руководящую позицию в свердловском «Яблоко». «Под его контролем (то есть контролем Тунгусова) будут проходить праймериз кандидатов и вся предвыборная кампания. Не исключено, что сам Мансуров войдет в первую тройку списка кандидатов в заксобрание. Праймериз „Яблока“ состоятся в конце апреля — начале мая», — анонсируют слухмейкеры. Впрочем, другие инсайдеры, говорят, что планов на осень 2021 года у Владимира Георгиевича нет.

Проблемы ЕР в Сухом Логу дошли до Москвы

Говорят, что кейс с низким результатом «Единой России» на выборах в Сухом Логу подробно разбирался на заседании областного избирательного штаба с участием куратора от администрации президента Ивана Серова. Представитель Старой площади раскритиковал работу местных единороссов. Более того, с особой пристрастностью был заслушан доклад главы Североуральска Василия Матюшенко о подготовке к довыборам депутатов местной думы, которые пройдут в мае.

…, а виноваты в них местные интриганы

Говорят, провал кандидатов-единороссов на довыборах думы Сухого Лога спровоцировал ее спикер Евгений Быков. Победившие на выборах самовыдвиженцы Алексей Кузнецов и Виктор Мезенцев — люди из ближнего круга главы думы. Таким образом Евгений Быков укрепил свой авторитет и подорвал авторитет мэра Романа Валова. История же с якобы завышенными платежками за услуги ЖКХ, которые получили местные жители, была использована для отвода глаз.

Глава Сухого Лога может расстаться с должностью

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры близкие руководству Свердловской области и регионального отделения «Единой России» утверждают, что мэра Сухого Лога Романа Валова могут попросить уйти с должности уже на следующей неделе. Вопросы к нему были и до того, а провальные для ЕР выборы стали последней каплей, переполнившей чашу терпения областного руководства. Кроме того, о недовольстве градоначальником заявили представители местной экономической элиты, в числе которых — УГМК и ФОРЭС.

«Росатом» торпедирует спонсора свердловской КПРФ

Говорят, что заявление о выдвижении на выборы в заксобрание гендиректора новоуральского УЭХК (входит в корпорацию «Росатом») Александра Белоусова — результат договоренности атомщиков с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Кировградский избирательный округ, в который входит Новоуральск, традиционно считается вотчиной спонсора свердловской КПРФ Игоря Аксенова. Если «Росатом» успешно реализует свой админресурс, Аксенов останется без мандата, а областные коммунисты — без спонсора.

Свердловским депутатом заинтересовались силовики

Говорят, что депутат думы Артемовского городского округа, экс-директор МУП «Красногвардейское ЖКХ» Алексей Пестовский оказался в центре внимания силовиков. В процессе банкротства предприятия, он за бесценок продал принадлежавшее МУПу здание площадью 225 квадратных метров местному бизнесмену по фамилии Исмаилов. По данным городской прокуратуры, имущество с кадастровой стоимостью в 1,2 млн рублей ушло с аукциона по цене 31,5 тысячи рублей. Прокуратура поручила местной полиции провести проверку на предмет совершения преступлений по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве). Материалы готовятся передать в СК РФ.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.