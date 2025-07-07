Мальчик из Екатеринбурга проткнул небо иголкой, которая была внутри персика

В Екатеринбурге шестилетний мальчик поранил небо, пока ел персик, внутри которого была иголка. Информация об этом появилась в Telegram.
«Мама малыша купила фрукты в обычном ларьке на улице Победы, 65. Дома помыла, дала сыну. Через пару минут ребенок прибежал в слезах — во рту у него была игла», — передает telegram-канал Ural Mash.
По данным канала, после этого мать решила проверить остальные персики и обнаружила в каждом мелкие иголки. Семья намерена обратиться в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только появится.
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