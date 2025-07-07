Мальчик из Екатеринбурга проткнул небо иголкой, которая была внутри персика

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В каждом из купленных персиков мать нашла иголки
В каждом из купленных персиков мать нашла иголки Фото:

В Екатеринбурге шестилетний мальчик поранил небо, пока ел персик, внутри которого была иголка. Информация об этом появилась в Telegram.

«Мама малыша купила фрукты в обычном ларьке на улице Победы, 65. Дома помыла, дала сыну. Через пару минут ребенок прибежал в слезах — во рту у него была игла», — передает telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, после этого мать решила проверить остальные персики и обнаружила в каждом мелкие иголки. Семья намерена обратиться в полицию.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только появится.

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В Екатеринбурге шестилетний мальчик поранил небо, пока ел персик, внутри которого была иголка. Информация об этом появилась в Telegram. «Мама малыша купила фрукты в обычном ларьке на улице Победы, 65. Дома помыла, дала сыну. Через пару минут ребенок прибежал в слезах — во рту у него была игла», — передает telegram-канал Ural Mash. По данным канала, после этого мать решила проверить остальные персики и обнаружила в каждом мелкие иголки. Семья намерена обратиться в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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