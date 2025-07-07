Екатеринбурженка встала на защиту Мэрилина Мэнсона: силовики из США не отвечали ей 4 года

Бывший следователь из Екатеринбурга Екатерина Герлах четыре года писала обращения в прокуратуру Лос-Анжелеса, чтобы добиться реабилитации ее любимого музыканта Мэрилина Мэнсона, которого обвиняли в насилии. Но ответ ей пришел только сейчас. Подробности этой истории Герлах рассказала URA.RU.
В начале 2021 года актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что рокер Мэнсон якобы несколько лет насиловал ее во время отношений. Позже в насилии артиста обвинили еще четыре девушки. Это вызвало скандал в американской прессе. После чего с музыкантом разорвали контракты несколько крупных компаний, а против него возбудили уголовное дело. Сделали это, несмотря на истечение сроков давности.
Герлах признается, что не просто наблюдала за развитием ситуации, но и делала все, чтобы добиться реабилитации Мэнсона. «В 2021-м лжежертвы поучаствовали в съемке псевдодокументального фильма „Восстание феникса“, где рассказывали, какой Мэнсон негодяй и подлец. Всем обещал жениться, но не сделал этого. Фильм порочил честь и достоинство уважаемого артиста и содержал пропаганду нетрадиционных ценностей и нацизма. Наличие такого посыла в фильме послужило основанием для его запрета по всей России», — вспоминает Екатерина. Ей удалось добиться того, что фильм удалили со стриминговых площадок.
Первое обращение по делу Мэнсона она отправила уже в 2021 году. Но отвечать ей не торопились. «Шли годы, правительство менялось... В случае с прокуратурой Лос-Анджелеса оно, правда, поменялось. В январе этого года там был избран новый прокурор — беспартийный Натан Хокман, вместо ранее возглавлявшего ведомство демократа и давнего друга местных властей Джорджа Гаскона, заварившего кашу с делом Мэнсона», — продолжила собеседница агентства.
По ее словам, новый прокурор обещал принять законное и обоснованное решение по делу певца, но не спешил с этим. «Во время его предвыборной кампании на обычно консервативном и вменяемом канале Fox LA вышло очередное шоу с заштатными актрисками, вновь обвиняющими Мэнсона в насилии. Мэнсон как раз в то время отправился в первое с момента обвинений турне, и авторы мероприятия даже организовали митинг с протестами против его шоу из целых десяти участниц. Меня очень смутило, что деятельность против Мэнсона развернул оппонент кандидата от демократической партии. Пришлось продолжить взаимодействие с прокуратурой Лос-Анджелеса в их официальных соцсетях, и по электронной почте. Ответа, как и раньше, не следовало», — сказала Герлах.
После прекращения дела, Мэнсона официально так никто и не реабилитировал. Герлах написала новое обращение в надзорное ведомство Лос-Анжелеса, и получила ответ, спустя четыре года. «Уважаемая гражданка Герлах Е. В., обратитесь в полицию!» — раскрыла содержание ответа она.
По ее мнению, Мэнсона тяжело переживает эту историю, хоть и вынужден был вернуться к работе. У него даже начались проблемы со здоровьем. «Власть поменялась, а невиновного человека никто не реабилитировал от действий прежнего режима. При таком стрессе — ему нелегко. Во время турне по Европе в начале 2025 года Мэнсон заболел ларингитом, что для профессионального певца просто катастрофа. То, что ему нужно сейчас, это в первую очередь, официальная публичная реабилитация, которая повлечет за собой ряд очень важных последствий. Публичные извинения за клевету в адрес артиста, публикации опровержений обвинений, выплата ему компенсаций за моральный вред, возобновление его проектов, отмененных из-за обвинений, и в конце концов, возбуждение уголовных дел в отношении его обвинителей за заведомо ложные доносы. Так должно быть в норме, с точки зрения справедливости и защиты прав человека. Хочется надеяться, что когда-нибудь так и будет», — подытожила Герлах.
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