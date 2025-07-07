Глава Татарстана гостит на гольф-курорте под Екатеринбургом

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Говорят, Рустам Минниханов гостит в Свердловской области с субботы
Говорят, Рустам Минниханов гостит в Свердловской области с субботы Фото:

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов, приехавший в Свердловскую область с рабочим визитом, остановился на популярном у состоятельных уральцев гольф-курорте Pine Creek Resort в Сысерти. Он — большой любитель гольфа, проводит там время с удовольствием, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Он прилетел чуть ли не в субботу, в воскресенье участвовал в Сабантуе и в международном гольф-турнире, приуроченном к „Иннопрому“. С понедельника работает на выставке, его участие запланировано и на вторник», — поделился собеседник.

Для VIP-гостей в Pine Creek Resort есть несколько обособленных домиков. Их стоимость за одну ночь начинается от 90 тысяч рублей. В Татарстане гольфу уделяют особое внимание. Там есть академия гольфа, два специализированных поля, постоянно проходят различные соревнования, в том числе благотворительные.

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Глава республики Татарстан Рустам Минниханов, приехавший в Свердловскую область с рабочим визитом, остановился на популярном у состоятельных уральцев гольф-курорте Pine Creek Resort в Сысерти. Он — большой любитель гольфа, проводит там время с удовольствием, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Он прилетел чуть ли не в субботу, в воскресенье участвовал в Сабантуе и в международном гольф-турнире, приуроченном к „Иннопрому“. С понедельника работает на выставке, его участие запланировано и на вторник», — поделился собеседник. Для VIP-гостей в Pine Creek Resort есть несколько обособленных домиков. Их стоимость за одну ночь начинается от 90 тысяч рублей. В Татарстане гольфу уделяют особое внимание. Там есть академия гольфа, два специализированных поля, постоянно проходят различные соревнования, в том числе благотворительные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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