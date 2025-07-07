Глава Татарстана гостит на гольф-курорте под Екатеринбургом

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов, приехавший в Свердловскую область с рабочим визитом, остановился на популярном у состоятельных уральцев гольф-курорте Pine Creek Resort в Сысерти. Он — большой любитель гольфа, проводит там время с удовольствием, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Он прилетел чуть ли не в субботу, в воскресенье участвовал в Сабантуе и в международном гольф-турнире, приуроченном к „Иннопрому“. С понедельника работает на выставке, его участие запланировано и на вторник», — поделился собеседник.
Для VIP-гостей в Pine Creek Resort есть несколько обособленных домиков. Их стоимость за одну ночь начинается от 90 тысяч рублей. В Татарстане гольфу уделяют особое внимание. Там есть академия гольфа, два специализированных поля, постоянно проходят различные соревнования, в том числе благотворительные.
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