Первый заместитель председательства правительства РФ Денис Мантуров посетил в Екатеринбурге НПО автоматики имени академика Семихатова (Роскосмос), где делают, в частности, новую систему управления для ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
«Принципиальными отличиями новой системы являются компактность, меньший вес и усиленные вычислительные мощности по сравнению с системой управления ракеты-носителя „Союз-2“...Система управления будет сдана для летных испытаний в соответствии с графиком работ», — рассказали в ДИПе.
Денису Мантурову также показали, как на НПО автоматики делают приборы для беспилотной сельхозтехники, оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, сенсоры и датчики. А после завода вице-премьер отправился на промышленную выставку «Иннопром». Вместе с главой Минпромторга РФ Алихановым и врио губернатора Денисом Паслером он принимает участие в итоговой коллегии Минпромторга РФ и в презентации результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ.
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