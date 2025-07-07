Мантурову провели экскурсию по секретному заводу в Екатеринбурге. Фото

Зампред правительства Мантуров посетил НПО автоматики в Екатеринбурге
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Денис Мантуров оценил новую систему управления для ракеты-носителя «Союз-5»
Денис Мантуров оценил новую систему управления для ракеты-носителя «Союз-5» Фото:

Первый заместитель председательства правительства РФ Денис Мантуров посетил в Екатеринбурге НПО автоматики имени академика Семихатова (Роскосмос), где делают, в частности, новую систему управления для ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

«Принципиальными отличиями новой системы являются компактность, меньший вес и усиленные вычислительные мощности по сравнению с системой управления ракеты-носителя „Союз-2“...Система управления будет сдана для летных испытаний в соответствии с графиком работ», — рассказали в ДИПе.

Денису Мантурову также показали, как на НПО автоматики делают приборы для беспилотной сельхозтехники, оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, сенсоры и датчики. А после завода вице-премьер отправился на промышленную выставку «Иннопром». Вместе с главой Минпромторга РФ Алихановым и врио губернатора Денисом Паслером он принимает участие в итоговой коллегии Минпромторга РФ и в презентации результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ.

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Первый заместитель председательства правительства РФ Денис Мантуров посетил в Екатеринбурге НПО автоматики имени академика Семихатова (Роскосмос), где делают, в частности, новую систему управления для ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Принципиальными отличиями новой системы являются компактность, меньший вес и усиленные вычислительные мощности по сравнению с системой управления ракеты-носителя „Союз-2“...Система управления будет сдана для летных испытаний в соответствии с графиком работ», — рассказали в ДИПе. Денису Мантурову также показали, как на НПО автоматики делают приборы для беспилотной сельхозтехники, оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, сенсоры и датчики. А после завода вице-премьер отправился на промышленную выставку «Иннопром». Вместе с главой Минпромторга РФ Алихановым и врио губернатора Денисом Паслером он принимает участие в итоговой коллегии Минпромторга РФ и в презентации результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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