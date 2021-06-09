Пиарщицу Куйвашева обвиняют в захвате мэрии Екатеринбурга

Юлия Хусаинова собирается сделать то, что не удавалось ее предшественникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор свердловского департамента информполитики (ДИП) Юлия Хусаинова пытается взять контроль над пиар-блоком мэрии Екатеринбурга, чего не удавалось ее предшественникам. По данным URA.RU, впервые за долгое время екатеринбургский ДИП согласовывает свои действия с резиденцией главы региона и даже терпит нарекания от коллег. Одни источники агентства считают себя свидетелями исторической экспансии, другие — не видят в этом события и называют дату, когда все вернутся в исходное состояние.

В политтусовке обсуждают несколько маркеров нового времени. Первый датируется концом мая, когда мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев объезжали городские мосты. 25-го они проверили ход ремонта Макаровского и Блюхеровского мостов, а на следующий день их пути разминулись — губернатор поехал в Нижний Тагил, Орлов инспектировал Бебелевский мост.

Юлия Хусаинова возглавила ДИП в декабре 2020-го. И почти сразу взялась за реформы в пиар-блоке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«От нас [областного ДИПа] мэрии была дана четкая установка: про губернатора мы пишем у себя днем 26-го [мая], то есть на следующий день после их совместного объезда. И ни одна новость про Орлова на эту тему не должна была появиться раньше. Но каким-то образом утром 26-го (на самостоятельном объезде Орлова) появились журналисты, и тема с мостами оказалась в повестке раньше времени», — пересказывают в резиденции главы региона. По легенде, в тот же день Хусаинова по телефону высказала негодование одному и замов Орлова.

Другой собеседник агентства во властных структурах добавляет: в последние недели случается, что мэрия переносит или отменяет мероприятия, если они накладываются на губернаторскую повестку. Об этом же говорит еще один источник URA.RU, но не уточняет, о каких именно событиях идет речь. Показательными также называют утренние летучки у Хусаиновой по понедельникам. По словам источников, на них со своими наработками начал ходить начальник городского ДИПа Алексей Редин — впервые за два с половиной года.

По слухам, вовлеченность Хусаиновой в планы мэрии не ограничивается темами, связанными с Куйвашевым или правительством.

«Юлия Фидарисовна, бывает, высказывает претензии к пропуску каких-то важных, на ее взгляд, историй. Например, на совещаниях она интересовалась, почему администрация не отработала бунт жителей Мичуринского [против строительства беседок и бань на краю леса]», — делится инсайдер, знакомый с топ-чиновницей.

В прежние времена такой расклад был диковинкой. До 2016 года «серый дом» являлся самостоятельным центром власти — с собственной информполитикой. В 2016-м, когда вице-мэр Владимир Тунгусов занял пост первого вице-губернатора, положение дел немного изменилось: свердловский ДИП возглавил его протеже Александр Иванов, работавший в мэрии. В 2019 году — декабре 2020-го, когда за имидж администрации отвечала вице-мэр Екатерина Куземка, пиарщики снова почти не общались. По словам сразу нескольких источников URA.RU, у Куземки был открытый конфликт с предшественницей Хусаиновой — Юлией Прытковой. Хотя источник в окружении экс-чиновницы заявил: «Конфликта не было. Но и, конечно, никакого подчинения тоже. Существовала договоренность, что Прыткова не вмешивается в городскую повестку — за исключением эпизодов, касающихся работы губернатора».

У версии с поглощением городского ДИПа областным достаточно и противников. Знакомые с ситуацией муниципальные служащие обращают внимание: свердловские власти готовятся к выборам в заксобрание и Госдуму. Списки «Единой России» на этих выборах возглавит Куйвашев, вокруг которого и выстраивается вся программа действий. И якобы единственные рамки, которые область установила для пиарщиков мэрии — Орлова не должно быть больше, чем Куйвашева. Мэр Алексей Орлов — друг главы региона — и его подчиненные не могут работать вне этой логики, объясняет один из инсайдеров.

Вице-мэр Сергей Плахотин сделает все, чтобы избежать конфликта с коллегами из области, но при этом не допустит экспансии, говорят источники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Никакого поглощения или конфликтов нет. Речь идет лишь о рабочих моментах состыковки участия губернатора в выборах и коррекции наших [мэрии] планов. Интересно было бы посмотреть, как кто-то подчиняет себе [вице-мэра по политике и СМИ Сергея] Плахотина, имеющего собственное — достаточно твердое — представление об имидже его начальника», — иронизируют в коридорах власти.

Третья группа источников и вовсе настаивает, что за описанными перипетиями стоит не ДИП, а областной предвыборный штаб (во главе с политтехнологом Ринатом Хазеевым), который, по слухам, бьется за получение контроля над блоком Хусаиновой и службой протокола губернатора. Сторонник этой концепции уверен: конфигурация обретет традиционный вид уже на следующий день после выборов, то есть 20 сентября — как минимум до весны 2022-го, когда стартует подготовка к губернаторским выборам.

Юлия Хусаинова, Сергей Плахотин и Алексей Редин предпочли не комментировать ситуацию.