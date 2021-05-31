Новости районных СМИ должны будут попадать в топ «Яндекса» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент информационной политики Свердловской области поручил создать на базе 30 районных газет электронные СМИ. Как рассказал URA.RU источник в одной из региональных редакций, для этого всем подведомственным ДИПу изданиям (имеют статус государственных учреждений печати) нужно получить лицензию Роскомнадзора для сотрудничества с «Яндексом».

«Каждую из этих газет, начиная с „Шалинского вестника“ и „Бисерстких вестей“ до „Вестей севера“, хотят сделать электронным СМИ. В планах — попасть в топ „Яндекс.Новости“, чтобы публикации высказываний губернатора имели большую читаемость и цитируемость», — сообщил собеседник. Он добавил, что команду на регистрацию сетевых изданий в Роскомнадзоре и план по попаданию в новостной агрегатор около двух недель назад дала директор департамента информполитики Юлия Хусаинова.

Медиаконсультант Александр Амзин оценил действия чиновников. «План вполне реализуем, особенно если СМИ зарегистрируют в качестве информагентств, что позволит им выступать первоисточниками и в теории претендовать на больший вес в регионе. О дальновидности можно спорить, но пандемия показала, что можно эффективно информировать население о важном, используя административные каналы. Настало время расширять созданную за полтора года инфраструктуру», — пояснил эксперт.

По данным сайта департамента информполитики, всего в регионе 30 подведомственных учреждений печати. Шесть редакций не имеют собственного сайта, часть остальных, по данным экспертов в области интернет-оптимизации, необходимо приводить в соответствие с требованиями новостных агрегаторов.

Оперативно получить комментарий у свердловского департамента информполитики не удалось. Туда был отправлен запрос.