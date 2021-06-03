Свердловский губернатор возглавит два списка ЕР на выборах

Евгений Куйвашев поведет свердловских единороссов в Госдуму и заксобрание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Списки кандидатов-единороссов в депутаты Госдумы от Свердловской области и заксобрание региона возглавит губернатор Евгений Куйвашев. Об этом на региональной партконференции заявил глава свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Списки кандидатов [в Заксобрание и Госдуму] будут формироваться из числа победителей [праймериз ЕР]. Возглавлять наши списки — тут, наверное, нет никаких секретов — будет наш однопартиец, лидер, губернатор Евгений Куйвашев», — анонсировал Шептий. На праймериз ЕР Евгений Куйвашев набрал 174,5 тысячи голосов — более половины от общего числа проголосовавших.

Ранее Шептий отмечал, что списки кандидатов в депутаты Госдумы будут утверждены по итогам федерального партсъезда 19 июня, а списки кандидатов на региональные выборы — на конференции областного отделения ЕР в начале июля. Тогда же будет определена общеобластная тройка в заксобрание. Ожидается, что помимо губернатора в нее войдет сенатор Аркадий Чернецкий. Впрочем, ряд источников агентства утверждает, что выдвижение ветерана свердловской политики могут не поддержать, делегировав ему на замену замгубернатора Азата Салихова.

На выборах 2016 года Аркадий Чернецкий был включен в общеобластную тройку вместе с губернатором Евгением куйвашевым и тогдашним мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым (ныне — глава Магаданской области). После получения депутатского мандата свердловское заксобрание направило Чернецкого своим представителем в Совет Федерации.