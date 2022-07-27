Главный вуз ХМАО придумал как искать будущих чемпионов

В ХМАО появится научный комплекс для ранней диагностики детей в спорте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Югорский государственный университет совместно с Югорским колледжем-интернатом олимпийского резерва работают над созданием научного комплекса для ранней диагностики детей, склонных к занятию спортом. Об этом URA.RU рассказали в Югорском государственном университете.

«На данный момент есть потребность в разработке комплекса для ранней диагностики и одаренности в спорте, который будет актуален, прост и понятен всем участникам процесса работы с детьми любых возрастов. Учитель физической культуры или тренер окружного уровня, любой должен понять и применить наш комплекс, даже не имея под рукой различное дорогостоящее оборудование и лаборатории», — рассказал и. о. начальника отдела выявления и поддержки одаренных детей в области спорта Валентин Мустафин.

Для анализа способностей ребенка будет использоваться комплекс «Стань чемпионом» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для анализа склонности детей будет использоваться аппаратно-программный комплекс «Стань чемпионом». Он позволяет выявить у детей возраста 5-12 лет предрасположенность к занятиям видами спорта, в которых они смогут достичь высоких результатов. По результатам тестирования инструмент автоматически выбирает наиболее подходящий вид спорта, предупреждает о низком уровне здоровья ребенка, при котором физические нагрузки противопоказаны, а также дает оценку выполнения нормативов ГТО.

В пресс-службе ЮГУ рассказали, что для поиска наиболее подходящего вида спорта, помимо спортивного тестирования, используются психологические инструменты. «Важно выявлять талантливых детей не только через комплексы физических упражнений, но и помнить о различных психологических характеристиках спортсмена, его мотивационных особенностях», — сказал профессор ЮГУ, доктор психологических наук Сергей Духновский. Комплекс использует передовое отечественное оборудование, программное обеспечение, информационные ресурсы и сервисы, а также уникальный алгоритм, учитывающий более 150 различных показателей для выбора видов спорта. По завершении комплексного тестирования выдается заключение — рекомендация по выбору видов спорта.

На данный момент обсуждается финансирование и форма научного комплекса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На данный момент ученые обсуждают форму работы, ее сроки и финансирование. «Нам необходимо понять, какими рамками мы ограничены в данной деятельности, каким бюджетом мы руководствуемся и, сколько времени у нас есть для реализации этапов разрабатываемого комплекса» — сказал профессор ЮГУ Андрей Грязных.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.