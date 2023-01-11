Власти России изменили подход к заказам для обороны

Мишустин дал сигнал руководству российских предприятий

11 января 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

В России откорректируют законодательство, чтобы ускорить выполнение гособоронзаказа Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти поменяли подход к контролю заказов в оборонной сфере. По решению правительства РФ, опубликованному 11 января, после корректировки закона Генпрокуратура получит доступ к единой информсистеме гособоронзаказа. Как объяснили эксперты URA.RU, ужесточение финансовой дисциплины исключит нецелевое расходование бюджетных денег. На заседании правительства РФ 10 ноября были одобрены поправки в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе», уточнили в пресс-службе правительства РФ. Согласно изменениям, Генеральная прокуратура получит доступ к единой информационной системе, где отражается информация о расчетах по государственному оборонному заказу. На заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин одобрил поправки в закон о гособоронзаказе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проект закона — шаг к улучшению координации и темпов работы министерств, ведомств, региональных властей и предприятий по снабжению специальной военной операции (СВО), считают аналитики. Расширение полномочий Генпрокуратуры означает продолжение работы, которую курирует премьер-министр Михаил Мишустин в рамках Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. 27 декабря 2022 года на Координационном совете глава кабинета министров анонсировал проверки бюджетных расходов на снабжение участников спецоперации на Украине. Мишустин предупредил, что в дальнейшем будет проведена полная проверка всех расходов на СВО. Финансовую дисциплину ужесточат для предприятий, сорвавших сроки выполнения госзаказов, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство ужесточает финансовую дисциплину, чтобы исключить нецелевое расходование бюджетных средств, считает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Генпрокуратура получила доступ к единой информсистеме, чтобы контролировать возможные финансовые нарушения, которые присущи данному этапу развития капитализма в России. Правительство хочет исключить коррупцию, казнокрадство», — добавил эксперт. Власти дали сигнал главам предприятий, что пора включиться в работу, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти показывают руководству предприятий, которые задерживают выполнение гособоронзаказов, что необходимо уже включиться в работу, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике депутат Олег Матвейчев. «Были нарекания по срокам выполнения госзаказов на некоторых предприятиях. Они исполняют его медленно, срывают сроки. Власти будут понимать, какое количество руководителей предприятий не до конца осознают серьезность ситуации. У работников прокуратуры есть соответствующая квалификация, они будут мониторить и выявлять объективные причины срыва сроков выполнения гособоронзаказов», — пояснил депутат. Статья по теме Власти России решили ускорить мобилизацию экономики Расширение полномочий Генпрокуратуры позволит контролировать выполнение гособоронзаказов в срок, поддерживает точку зрения директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Это кнут для тех, кто получает деньги на гособоронзаказ, но не сдает его или делает это не вовремя. Кроме того, расширение полномочий является стимулом для надзорного ведомства — оно будет более четко выполнять взятые на себя полномочия», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти поменяли подход к контролю заказов в оборонной сфере. По решению правительства РФ, опубликованному 11 января, после корректировки закона Генпрокуратура получит доступ к единой информсистеме гособоронзаказа. Как объяснили эксперты URA.RU, ужесточение финансовой дисциплины исключит нецелевое расходование бюджетных денег. На заседании правительства РФ 10 ноября были одобрены поправки в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе», уточнили в пресс-службе правительства РФ. Согласно изменениям, Генеральная прокуратура получит доступ к единой информационной системе, где отражается информация о расчетах по государственному оборонному заказу. Проект закона — шаг к улучшению координации и темпов работы министерств, ведомств, региональных властей и предприятий по снабжению специальной военной операции (СВО), считают аналитики. Расширение полномочий Генпрокуратуры означает продолжение работы, которую курирует премьер-министр Михаил Мишустин в рамках Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. 27 декабря 2022 года на Координационном совете глава кабинета министров анонсировал проверки бюджетных расходов на снабжение участников спецоперации на Украине. Мишустин предупредил, что в дальнейшем будет проведена полная проверка всех расходов на СВО. Правительство ужесточает финансовую дисциплину, чтобы исключить нецелевое расходование бюджетных средств, считает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Генпрокуратура получила доступ к единой информсистеме, чтобы контролировать возможные финансовые нарушения, которые присущи данному этапу развития капитализма в России. Правительство хочет исключить коррупцию, казнокрадство», — добавил эксперт. Власти показывают руководству предприятий, которые задерживают выполнение гособоронзаказов, что необходимо уже включиться в работу, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике депутат Олег Матвейчев. «Были нарекания по срокам выполнения госзаказов на некоторых предприятиях. Они исполняют его медленно, срывают сроки. Расширение полномочий Генпрокуратуры позволит контролировать выполнение гособоронзаказов в срок, поддерживает точку зрения директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Это кнут для тех, кто получает деньги на гособоронзаказ, но не сдает его или делает это не вовремя. Кроме того, расширение полномочий является стимулом для надзорного ведомства — оно будет более четко выполнять взятые на себя полномочия», — резюмировал политолог.