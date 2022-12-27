Власть усилит контроль за расходами на армию

Правительство не даст растратить предназначенные солдатам деньги

27 декабря 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

В первую очередь правительство проверит расходы на вооружение и спецтехнику в зоне боевых действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство усилит контроль за расходами на армию, чтобы предотвратить злоупотребления в ходе исполнения гособоронзаказа. Так эксперты оценивают заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил 27 декабря, где он анонсировал проверки бюджетных трат на снабжение участников спецоперации на Украине. В дальнейшем будет проведена полная проверка всех расходов на СВО, предупредил премьер. В первую очередь проверке подлежат расходы на вооружение и спецтехнику, сообщил Мишустин, назвав этот вопрос важным направлением работы Координационного совета. «Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов. В перспективе проверим и остальные направления расходования финансирования в ходе специальной военной операции», — пообещал он. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал проверки бюджетных расходов на снабжение участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не менее важной задачей властей всех уровней, по словам Мишустина, является решение социальных вопросов военнослужащих и их семей. «Серьезные суммы предназначены на дополнительные меры помощи мобилизованным гражданам в виде единовременной, а также ежемесячных денежных выплат военнослужащим, которые задействованы в специальной военной операции», — сказал премьер, напомнив также о новых законах, по которым выделяется квота для участников СВО и их детей при поступлении в вузы, а отличившимся ветеранам боевых действий будут выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе. В целом за два месяца работы Координационного совета промпредприятия существенно активизировали работу по обеспечению потребностей Вооруженных сил, констатировал глава правительства. «Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах. Налажены поставки в войска вооружений, военной и специальной техники, а также снабжение наших воинов средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества. Все это первые результаты. Необходимо продолжать работать, сделать предстоит еще немало», — подчеркнул он. Каждый день военные расходуют огромные материальные ресурсы, важно контролировать траты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для ускорения поставок необходимых товаров в войска правительство упростило процедуры госзаказа, поэтому проверки расходования бюджетных средств были предсказуемым и необходимым шагом властей, рассказал URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Есть большие расходы на СВО и они идут в обход обычных тендерных процедур в силу срочности, иначе войска не получили бы нужное снаряжение вовремя. Это было сознательное решение правительства. Но хотя процедуры по этим госрасходам были упрощены, это не означает бесконтрольности. Теперь нужно просто проверить, как деньги были потрачены, и я не вижу в этом никаких проблем», — объяснил эксперт. Намерение правительства провести выборочные проверки, а затем полную ревизию расходов на СВО не свидетельствует о каких-либо проблемах, подтвердил URA.RU начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук. «Работа российского промкомплекса после начала СВО значительно активизировалась и пришло время посмотреть, насколько оптимально расходуются средства. Это не менее важно, чем наладить производство, логистику и финансирование, ведь деньги не бесконечные. Проведение проверок само по себе не говорит о том, что есть какие-либо проблемы или форс-мажор, что в армии разбрасываются деньгами. Это нормальная и своевременная процедура», — сказал Николайчук. Статья по теме Россия разработает новое оружие для победы в спецоперации Правительство посылает сигнал обществу о готовности контролировать расходы на обеспечение армии и боевых действий, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. «Слухи о нецелевом расходовании средств в армии действительно ходят, были жалобы на плохое снабжение военнослужащих, поэтому у общества возникают вопросы. Правительство в ответ демонстрирует готовность контролировать финансы, а не работать по известному принципу „война все спишет“. Хотя задача это непростая даже в мирное время, а уж в условиях боевых действий за расходами еще труднее следить, ведь ежедневно расходуются огромные материальные средства. Поэтому важно пресекать растраты, откаты, попытки присваивать бюджетные средства и просто неправильные закупки», — отметил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство усилит контроль за расходами на армию, чтобы предотвратить злоупотребления в ходе исполнения гособоронзаказа. Так эксперты оценивают заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил 27 декабря, где он анонсировал проверки бюджетных трат на снабжение участников спецоперации на Украине. В дальнейшем будет проведена полная проверка всех расходов на СВО, предупредил премьер. В первую очередь проверке подлежат расходы на вооружение и спецтехнику, сообщил Мишустин, назвав этот вопрос важным направлением работы Координационного совета. «Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов. В перспективе проверим и остальные направления расходования финансирования в ходе специальной военной операции», — пообещал он. Не менее важной задачей властей всех уровней, по словам Мишустина, является решение социальных вопросов военнослужащих и их семей. «Серьезные суммы предназначены на дополнительные меры помощи мобилизованным гражданам в виде единовременной, а также ежемесячных денежных выплат военнослужащим, которые задействованы в специальной военной операции», — сказал премьер, напомнив также о новых законах, по которым выделяется квота для участников СВО и их детей при поступлении в вузы, а отличившимся ветеранам боевых действий будут выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе. В целом за два месяца работы Координационного совета промпредприятия существенно активизировали работу по обеспечению потребностей Вооруженных сил, констатировал глава правительства. «Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах. Налажены поставки в войска вооружений, военной и специальной техники, а также снабжение наших воинов средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества. Все это первые результаты. Необходимо продолжать работать, сделать предстоит еще немало», — подчеркнул он. Для ускорения поставок необходимых товаров в войска правительство упростило процедуры госзаказа, поэтому проверки расходования бюджетных средств были предсказуемым и необходимым шагом властей, рассказал URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Есть большие расходы на СВО и они идут в обход обычных тендерных процедур в силу срочности, иначе войска не получили бы нужное снаряжение вовремя. Это было сознательное решение правительства. Но хотя процедуры по этим госрасходам были упрощены, это не означает бесконтрольности. Теперь нужно просто проверить, как деньги были потрачены, и я не вижу в этом никаких проблем», — объяснил эксперт. Намерение правительства провести выборочные проверки, а затем полную ревизию расходов на СВО не свидетельствует о каких-либо проблемах, подтвердил URA.RU начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук. «Работа российского промкомплекса после начала СВО значительно активизировалась и пришло время посмотреть, насколько оптимально расходуются средства. Это не менее важно, чем наладить производство, логистику и финансирование, ведь деньги не бесконечные. Проведение проверок само по себе не говорит о том, что есть какие-либо проблемы или форс-мажор, что в армии разбрасываются деньгами. Это нормальная и своевременная процедура», — сказал Николайчук. Правительство посылает сигнал обществу о готовности контролировать расходы на обеспечение армии и боевых действий, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. «Слухи о нецелевом расходовании средств в армии действительно ходят, были жалобы на плохое снабжение военнослужащих, поэтому у общества возникают вопросы. Правительство в ответ демонстрирует готовность контролировать финансы, а не работать по известному принципу „война все спишет“. Хотя задача это непростая даже в мирное время, а уж в условиях боевых действий за расходами еще труднее следить, ведь ежедневно расходуются огромные материальные средства. Поэтому важно пресекать растраты, откаты, попытки присваивать бюджетные средства и просто неправильные закупки», — отметил эксперт.