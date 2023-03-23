Слухи ХМАО: депутату плюнули в лицо

О курьезе с замгубернатора, поиске шпионов в Сургуте и скандале с кофемашиной. Выпуск 1015

24 марта 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Чиновник испытал на себе гнев оппонентки Фото: URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова всерьез занялась реабилитацией участников СВО. Параллельно с этим глава региона решает проблемы с поставками рыбы в супермаркеты. Заместитель Комаровой — Елена Шумакова угодила в волну лжеминирований. А в администрации Сургута ищут шпионов бывшего вице-мэра. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Комарова превратит Югру во «всесоюзную здравницу» для ветеранов СВО Как утверждают инсайдеры в правительстве Югры, губернатор Наталья Комарова всерьез задумалась сделать регион «всесоюзной здравницей» для ветеранов спецоперации на Украине. Потенциал медицинского кластера округа позволяет эффективно проводить физическую и психологическую реабилитацию военнослужащих не только из самой Югры, но и со всей России. Для представителей управленческой команды Комаровой это означает новый фронт задач, спрос за которые ожидаемо окажется весьма жестким. «Отраслевикам установки выданы, идет подготовка к развертыванию проекта, по сути, федерального масштаба. Сама Наталья Владимировна сейчас проводит соответствующие консультации в центре, и в случае необходимости готова выйти с инициативой на самый высокий уровень», — рассказывает один из окружных аппаратчиков. Губернатор ХМАО помогла ритейлерам с поставками рыбы в супермаркеты Губернатор Югры Наталья Комарова отреагировала на жалобу ритейлеров Фото: Центр социальных медиа Югры Ходят слухи, что губернатору ХМАО Наталье Комаровой пришлось заниматься решением вопроса с дефицитом рыбы на прилавках сургутских супермаркетов. На эту проблему ей пожаловались представители сетей «Лента» и «Окей». «Единственный поставщик свежей рыбы в Сургуте объявил о прекращении доставки своей продукции в магазины из-за спора с владельцем земельного участка, на котором находился его рыбзавод. Сетевики донесли эту информацию до главы региона, которая дала команду своим подчиненным разобраться в вопросе. В итоге, конфликт по земле удалось как-то разрешить, и поставки рыбы вновь начали поступать в магазины», — судачат сплетники. Вице-губернатор ХМАО угодила в волну лжеминирований Поговаривают, что вице-губернатор Югры Елена Шумакова была вынуждена отложить визит в нефтяной техникум Нижневартовска из-за сообщения о якобы заложенной бомбе в здании. Чиновница намеревалась его посетить и пообщаться с преподавателями и студентами. Однако в этот момент как раз поступил звонок о лжеминировании. «Естественно, из здания всех эвакуировали. Шумаковой пришлось скорректировать свой график работы. Однако после того, как силовики проверили все здание, чиновница все-таки посетила учебное заведение», — рассказал инсайдер. Заместитель Комаровой ошибся в прогнозах сдачи главного долгостроя Югры Завершение строительства Нижневартовской окружной больницы затягивается Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Говорят, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев в конце марта будет вынужден лично отправиться на осмотр главного долгостроя Югры — Нижневартовской окружной больницы. Чиновник предполагал, что до конца месяца на объекте строительные работы будут завершены. Однако с большей долей вероятности эти сроки вновь сдвинутся. «Ислаеву теперь нужно лично оценить оставшийся фронт работ, чтобы больше не давать преждевременных обещаний», — шепчутся сплетники. Контрактникам из ХМАО будут выделять землю в обмен на службу По слухам главы югорских муниципалитетов всерьез озадачились организацией кампании по популяризации контрактной службы в Вооруженных силах РФ. Источники рассказывают, что мэры начали формировать под эти нужды целые отдельные проектные офисы. Их единственная задача — работать с потенциальными контрактниками, предлагая последним заманчивые условия в случае, если те подпишут договор с Минобороны. Самые целеустремленные из глав готовы даже выделять патриотам земельные участки, действуя по аналогии с казачеством во времена царской России. Чиновники администрации Сургута ищут шпионов бывшего вице-мэра… Поговаривают, что в мэрии Сургута активизировалась работа по выявлению ставленников экс-заместителя главы города Алексея Жердева. После его отставки, в администрации остались сотрудники, которые были лояльны бывшему вице-мэру. «Они помогали зачистить хвосты Жердеву, когда он уже ушел с муниципальной службы. Но и по-прежнему складывается информация, что инсайдерская информация из мэрии утекает к людям, которые были связаны с экс-чиновником», — судачат сплетники. …, а сами консультируют коллег из администрации Лангепаса Поговаривают, что приезжие чиновники, назначенные на высокие должности в мэрии Сургута, продолжают консультировать своих коллег из администрации Лангепаса. «У оставленных вместо них сотрудников периодически возникают, с которыми они обращаются к сургутянам. Между двумя мэриями, вообще, тесное взаимодействие. Что говорить, если глава Лангепаса Сергей Горобченко являлся бывшим вице-мэром Сургута», — обсуждают слухмейкеры. Чиновники мэрии Сургута боятся проявлять инициативу Сургутских чиновников упрекают в отсутствии инициативы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Поговаривают, что рядовые чиновники Сургута при решении вопросов боятся проявлять инициативу и действовать начинают только после указания начальства. Этим недовольны бизнесмены и общественники, которые вынуждены сталкиваться с работниками городской администрации. «Доходит до смешного. Приезжает чиновник побеседовать и узнать о какой-то проблеме. Я готов ее продемонстрировать во всей красе. Но чиновник отказывается, аргументируя тем, что ему дали задание только провести беседу. После этого звоню и в администрацию и жалуюсь, что сотрудник мэрии был не очень эффективен. Через несколько дней приезжает тот же самый сотрудник. На этот раз готовый не только к беседе, но и осмотру объекта. Я думаю, руководству нужно детальней своим подчиненным задачу ставить, а то так проблемы города будут решаться годами», — смеется сплетник. Слухи про отставку главы Нижневартовска распространяет бывшая пиарщица мэрии Инсайдеры рассказывают, что за активным распространением слухов о скорой отставке мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко стоит никто иная, как его бывшая подчиненная Светлана Селиванова. Якобы обиженная увольнением пиарщица, пользуясь своим новым статусом помощника депутата Думы Югры Натальи Западновой, активно настраивает против Кощенко руководство регионального парламента. Параллельно, используя старые связи в журналистских кругах, Селиванова тиражирует небылицы в попытке сохранить таким образом утраченное влияние в кругах местного истеблишмента. «Из последнего удивительного: якобы с Селивановой проводились консультации на тему, кто должен стать новым мэром вместо Кощенко. Любой, кто хоть капельку знаком с процедурой назначения глав, знает — никаких консультаций с действующими, а тем более бывшими муниципальными чиновниками при решении таких вопросов не бывает. Уже молчу о том, что Кощенко с должности еще никто не снимал», — объясняет один из чиновников в окружном правительстве. Опальный вице-мэр Нижневартовска ищет способы избежать отставки Вице-мэр Нижневартовска Ирина Воликовская ищет способы, как не потерять работу после отпуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нижневартовский политбомонд распускает слухи, что избавиться от куратора соцблока Ирины Воликовской так быстро, как хотелось бы мэру Дмитрию Кощенко и окружным властям, не удастся. «Воликовская весь отпуск потратила на поиски влиятельных покровителей и способов, которые помогут ей сохранить кресло. Поговаривают, что рассматривался даже поддельный больничный. Кроме того, есть еще разные способы продлить агонию местной социальной политике, которая при Воликовской не вылезает из скандалов. Даже интересно, какой она выберет», — шепчутся слухачи. Нижневартовский градостроительный совет измельчал В курилке на Таежной недовольны прошедшим градостроительным советом. «Раньше мы обсуждали, как будет расти Нижневартовск, какие новые территории застроят, сколько будет скверов, как изменится набережная… А теперь скатились до подсветки и туалетов. Более серьезного благоустройства в городе не предвидится», — возмущается местный урбанист. Экс-помощница главы Югорска публично плюнула в лицо оппоненту Если верить источникам в думе Югорска, уволившаяся из администрации советница главы Лариса Рычкова решила уйти на мажорной ноте. Пиарщица заявилась на заседание думского комитета, где публично унизила местного оппозиционного депутата Антона Пантина, который долгое время поливал ее помоями в социальных сетях. Опешивший активист, как рассказывают очевидцы, даже не смог ничего возразить в ответ. «Лариса прямо на заседании комиссии при всех плюнула Пантину в лицо. Отгадайте, что он сделал в ответ? Ничего! Просто утерся и продолжил сидеть на месте», — вспоминают чиновники Югорска. Зампредседателя думы Нефтеюганска занял кабинет спикера Вице-спикер думы Нефтеюганска АЛександр Никитин облюбовал кабинет Марата Миннигулова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ходят слухи, что заместитель председателя думы Нефтеюганска Александр Никитин уже успел занять рабочий кабинет спикера, пока его нынешний владелец Марат Миннигулов находится на длительном больничном. «Вообще, Никитин является директором спорткомплекса „Жемчужина Югры“. Однако в последнее время работать он предпочитает из кабинета спикера городской думы, куда успел перебраться. Это еще больше усиливает слухи, что скоро Никитин будет главным депутатом Нефтеюганска. А Миннигулов будет вынужден оставить этот пост по состоянию здоровья», — шепчутся слухачи. Спикер думы Урая оказался под надежной защитой от отставки из-за слухов о переезде мэра В Урае ходят слухи, что политическая живучесть председателя думы Величко, которого уличили в нарушениях при подаче декларации, связана с тем, что политэлиты в будущем видят его в кресле главы города. «Говорят, что Величко в случае ухода Тимура Закирзянова с поста мэра (а его слухи о переходе в „Лукойл“ ходят уже давно) рассматривается как наиболее вероятный преемник. Именно поэтому сейчас все силы брошены на улаживание скандала с декларацией Величко. В случае отставки Урай лишится не только спикера и будет вынужден проводить довыборы, но и потенциального кандидата на пост главы», — считает инсайдер. Легендарная кофемашина из думы Урая стояла в кабинете вице-спикера нелегально В кулуарах Урая поговаривают, что кофемашина, из-за которой депутат Леонард Насибуллин устроил обыск в кабинете вице-спикера Рустама Миникаева, не стоит на балансе думы. «Законность пребывания агрегата под большим вопросом. В свое время его подарила депутатам бывший спикер Галина Александрова в честь завершения политической карьеры в ХМАО. По слухам, кофемашина была не из эконом-сегмента — стоимость ее превышает законные три тысячи рублей в несколько раз. Именно поэтому ее так и не смогли легализовать — на агрегате отсутствует инвентарный номер. Опытные депутаты давно советовали Миникаеву избавиться от кофемашины, чтобы во время проверок не было вопросов, но передарить или потерять ее так и не получилось — полиция нашла пропажу в кабинете юриста аппарата думы Натальи Наумовой», — судачат сплетники. Мегионский священник провел для мэра валюту Отец Ростислав провез для главы Мегиона Олега Дейнеки деньги в Израиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Злые мегионские языки поговаривают, что отец Ростислав, который приезжал в Израиль к заболевшему мэру Олегу Дейнеке, прибыл в Тель-Авив не только в качестве священнослужителя и друга, но и челнока. «Батюшка по просьбе семьи вывез деньги — десять тысяч долларов. Дейнека столкнулся с необходимостью вывести достаточно крупную сумму денег из России в Израиль, чтобы оплатить проживание и лечение. Поэтому все родственники и друзья семьи спешно засобирались на Святую Землю — вывозить наличку», — рассказал источник URA.RU в местном политбомонде. У крупнейшего застройщика Нижневартовска возникли сложности с запуском завода… Поговаривают, что крупнейший застройщик Нижневартовска — компания «Нижневартовскстройдеталь», — до сих пор не запустила свой завод. Причиной стали затянувшиеся переговоры со «Сбербанком». «Не секрет, что компания нацелилась изменить свою экономическую модель и начала вести переговоры с банком, чтобы, грубо говоря, закредитоваться и нормально стоять на ногах. Но переговоры затянулись, а компания до сих пор не скорректировала свои планы по строительству и не запустила завод», — делится инсайдер. …а руководство компании вздохнуло с облегчением Ходят слухи, что в «Нижневартовскстройдетали» отчасти обрадовались слухам о том, что городские власти намерены расторгнуть с ними договоренности о застройке скандального квартала «Б» в центре города. «Это очень дорогой и трудозатратный проект. Тем более кроме жилого комплекса, там еще нужно строить продолжение бульвара. Компания вероятно бы и потянула его. Но учитывая, какие страсти вокруг него кипят, есть риск получить очередной проект, который надолго зависнет в мертвой точке. Есть мнение, что им проще отказаться от него. Впрочем, окончательного решения о том, кто будет заниматься застройкой района до сих пор нет. Поэтому ситуация вполне может измениться», — размышляет инсайдер. Югорские зоомагазины терпят убытки из-за маркетплейсов Югорские зоомагазины терпят убытки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поговаривают, что зоомагазины в ХМАО до сих пор не оправились после проблем с поставками зарубежных кормов. На фоне западных санкций логистика продукции усложнилась и предприниматели были вынуждены повысить цены. Сейчас прайс на товары удалось значительно снизить, но вернуть клиентов оказалось непросто. «Большинство покупателей стали брать те же корма в основном на маркетплейсах. И это вполне понятно, потому что изначально разница в цене ощущалась значительная. Сейчас с доставкой стало проще и дефицита нет, а магазины снизили цены. Но вернуть клиентов удается с трудом, потому что люди просто привыкли покупать онлайн. Понемногу народ возвращается, но пока этого недостаточно для стабильного заработка», — делится один из предпринимателей. Мелкий бизнес ХМАО отказывается от наемных рабочих В югорской бизнес-тусовке шепчутся о том, что предприниматели региона стали отказываться от наемных сотрудников. Владельцы небольшого бизнеса все чаще предпочитают выполнять работу сами, опасаясь репутационных потерь. «Отчасти это связано с экономией — многие пытаются оптимизировать свои расходы и это вполне нормально. Но во многом люди решили делать все сами, потому что стали терять клиентов из-за непрофессиональных кадров. В сфере мелкого бизнеса, например, в тех же мини-кондитерских или ногтевом сервисе большой наплыв людей. Но хорошо работать и держать планку могут единицы. Поэтому многие сейчас не рискуют качеством в угоду больших объемов производства», — рассказывает слухач. Предприниматели начали массово скупать муниципальную недвижимость Ходят слухи, что предприниматели региона стали массово скупать недвижимость, которую раньше арендовали по муниципальным программам. «Стоимость муниципальной аренды по льготным программам — это копейки в сравнении с частной. Но сейчас коммерческая недвижимость растет в цене и становится очевидно, что на перспективу быть ее собственником выгоднее. А на случай продажи бизнеса, будет хоть что продавать. Поэтому даже те, кто просто снимал помещение не один год, решаются его выкупить. Тем более городские объекты чаще всего в плачевном состоянии и цена небольшая. Так что, окупиться это должно довольно быстро», — шепчутся слухачи из бизнес-тусовке. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова всерьез занялась реабилитацией участников СВО. Параллельно с этим глава региона решает проблемы с поставками рыбы в супермаркеты. Заместитель Комаровой — Елена Шумакова угодила в волну лжеминирований. А в администрации Сургута ищут шпионов бывшего вице-мэра. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Комарова превратит Югру во «всесоюзную здравницу» для ветеранов СВО Как утверждают инсайдеры в правительстве Югры, губернатор Наталья Комарова всерьез задумалась сделать регион «всесоюзной здравницей» для ветеранов спецоперации на Украине. Потенциал медицинского кластера округа позволяет эффективно проводить физическую и психологическую реабилитацию военнослужащих не только из самой Югры, но и со всей России. Для представителей управленческой команды Комаровой это означает новый фронт задач, спрос за которые ожидаемо окажется весьма жестким. «Отраслевикам установки выданы, идет подготовка к развертыванию проекта, по сути, федерального масштаба. Сама Наталья Владимировна сейчас проводит соответствующие консультации в центре, и в случае необходимости готова выйти с инициативой на самый высокий уровень», — рассказывает один из окружных аппаратчиков. Губернатор ХМАО помогла ритейлерам с поставками рыбы в супермаркеты Ходят слухи, что губернатору ХМАО Наталье Комаровой пришлось заниматься решением вопроса с дефицитом рыбы на прилавках сургутских супермаркетов. На эту проблему ей пожаловались представители сетей «Лента» и «Окей». «Единственный поставщик свежей рыбы в Сургуте объявил о прекращении доставки своей продукции в магазины из-за спора с владельцем земельного участка, на котором находился его рыбзавод. Сетевики донесли эту информацию до главы региона, которая дала команду своим подчиненным разобраться в вопросе. В итоге, конфликт по земле удалось как-то разрешить, и поставки рыбы вновь начали поступать в магазины», — судачат сплетники. Вице-губернатор ХМАО угодила в волну лжеминирований Поговаривают, что вице-губернатор Югры Елена Шумакова была вынуждена отложить визит в нефтяной техникум Нижневартовска из-за сообщения о якобы заложенной бомбе в здании. Чиновница намеревалась его посетить и пообщаться с преподавателями и студентами. Однако в этот момент как раз поступил звонок о лжеминировании. «Естественно, из здания всех эвакуировали. Шумаковой пришлось скорректировать свой график работы. Однако после того, как силовики проверили все здание, чиновница все-таки посетила учебное заведение», — рассказал инсайдер. Заместитель Комаровой ошибся в прогнозах сдачи главного долгостроя Югры Говорят, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев в конце марта будет вынужден лично отправиться на осмотр главного долгостроя Югры — Нижневартовской окружной больницы. Чиновник предполагал, что до конца месяца на объекте строительные работы будут завершены. Однако с большей долей вероятности эти сроки вновь сдвинутся. «Ислаеву теперь нужно лично оценить оставшийся фронт работ, чтобы больше не давать преждевременных обещаний», — шепчутся сплетники. Контрактникам из ХМАО будут выделять землю в обмен на службу По слухам главы югорских муниципалитетов всерьез озадачились организацией кампании по популяризации контрактной службы в Вооруженных силах РФ. Источники рассказывают, что мэры начали формировать под эти нужды целые отдельные проектные офисы. Их единственная задача — работать с потенциальными контрактниками, предлагая последним заманчивые условия в случае, если те подпишут договор с Минобороны. Самые целеустремленные из глав готовы даже выделять патриотам земельные участки, действуя по аналогии с казачеством во времена царской России. Чиновники администрации Сургута ищут шпионов бывшего вице-мэра… Поговаривают, что в мэрии Сургута активизировалась работа по выявлению ставленников экс-заместителя главы города Алексея Жердева. После его отставки, в администрации остались сотрудники, которые были лояльны бывшему вице-мэру. «Они помогали зачистить хвосты Жердеву, когда он уже ушел с муниципальной службы. Но и по-прежнему складывается информация, что инсайдерская информация из мэрии утекает к людям, которые были связаны с экс-чиновником», — судачат сплетники. …, а сами консультируют коллег из администрации Лангепаса Поговаривают, что приезжие чиновники, назначенные на высокие должности в мэрии Сургута, продолжают консультировать своих коллег из администрации Лангепаса. «У оставленных вместо них сотрудников периодически возникают, с которыми они обращаются к сургутянам. Между двумя мэриями, вообще, тесное взаимодействие. Что говорить, если глава Лангепаса Сергей Горобченко являлся бывшим вице-мэром Сургута», — обсуждают слухмейкеры. Чиновники мэрии Сургута боятся проявлять инициативу Поговаривают, что рядовые чиновники Сургута при решении вопросов боятся проявлять инициативу и действовать начинают только после указания начальства. Этим недовольны бизнесмены и общественники, которые вынуждены сталкиваться с работниками городской администрации. «Доходит до смешного. Приезжает чиновник побеседовать и узнать о какой-то проблеме. Я готов ее продемонстрировать во всей красе. Но чиновник отказывается, аргументируя тем, что ему дали задание только провести беседу. После этого звоню и в администрацию и жалуюсь, что сотрудник мэрии был не очень эффективен. Через несколько дней приезжает тот же самый сотрудник. На этот раз готовый не только к беседе, но и осмотру объекта. Я думаю, руководству нужно детальней своим подчиненным задачу ставить, а то так проблемы города будут решаться годами», — смеется сплетник. Слухи про отставку главы Нижневартовска распространяет бывшая пиарщица мэрии Инсайдеры рассказывают, что за активным распространением слухов о скорой отставке мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко стоит никто иная, как его бывшая подчиненная Светлана Селиванова. Якобы обиженная увольнением пиарщица, пользуясь своим новым статусом помощника депутата Думы Югры Натальи Западновой, активно настраивает против Кощенко руководство регионального парламента. Параллельно, используя старые связи в журналистских кругах, Селиванова тиражирует небылицы в попытке сохранить таким образом утраченное влияние в кругах местного истеблишмента. «Из последнего удивительного: якобы с Селивановой проводились консультации на тему, кто должен стать новым мэром вместо Кощенко. Любой, кто хоть капельку знаком с процедурой назначения глав, знает — никаких консультаций с действующими, а тем более бывшими муниципальными чиновниками при решении таких вопросов не бывает. Уже молчу о том, что Кощенко с должности еще никто не снимал», — объясняет один из чиновников в окружном правительстве. Опальный вице-мэр Нижневартовска ищет способы избежать отставки Нижневартовский политбомонд распускает слухи, что избавиться от куратора соцблока Ирины Воликовской так быстро, как хотелось бы мэру Дмитрию Кощенко и окружным властям, не удастся. «Воликовская весь отпуск потратила на поиски влиятельных покровителей и способов, которые помогут ей сохранить кресло. Поговаривают, что рассматривался даже поддельный больничный. Кроме того, есть еще разные способы продлить агонию местной социальной политике, которая при Воликовской не вылезает из скандалов. Даже интересно, какой она выберет», — шепчутся слухачи. Нижневартовский градостроительный совет измельчал В курилке на Таежной недовольны прошедшим градостроительным советом. «Раньше мы обсуждали, как будет расти Нижневартовск, какие новые территории застроят, сколько будет скверов, как изменится набережная… А теперь скатились до подсветки и туалетов. Более серьезного благоустройства в городе не предвидится», — возмущается местный урбанист. Экс-помощница главы Югорска публично плюнула в лицо оппоненту Если верить источникам в думе Югорска, уволившаяся из администрации советница главы Лариса Рычкова решила уйти на мажорной ноте. Пиарщица заявилась на заседание думского комитета, где публично унизила местного оппозиционного депутата Антона Пантина, который долгое время поливал ее помоями в социальных сетях. Опешивший активист, как рассказывают очевидцы, даже не смог ничего возразить в ответ. «Лариса прямо на заседании комиссии при всех плюнула Пантину в лицо. Отгадайте, что он сделал в ответ? Ничего! Просто утерся и продолжил сидеть на месте», — вспоминают чиновники Югорска. Зампредседателя думы Нефтеюганска занял кабинет спикера Ходят слухи, что заместитель председателя думы Нефтеюганска Александр Никитин уже успел занять рабочий кабинет спикера, пока его нынешний владелец Марат Миннигулов находится на длительном больничном. «Вообще, Никитин является директором спорткомплекса „Жемчужина Югры“. Однако в последнее время работать он предпочитает из кабинета спикера городской думы, куда успел перебраться. Это еще больше усиливает слухи, что скоро Никитин будет главным депутатом Нефтеюганска. А Миннигулов будет вынужден оставить этот пост по состоянию здоровья», — шепчутся слухачи. Спикер думы Урая оказался под надежной защитой от отставки из-за слухов о переезде мэра В Урае ходят слухи, что политическая живучесть председателя думы Величко, которого уличили в нарушениях при подаче декларации, связана с тем, что политэлиты в будущем видят его в кресле главы города. «Говорят, что Величко в случае ухода Тимура Закирзянова с поста мэра (а его слухи о переходе в „Лукойл“ ходят уже давно) рассматривается как наиболее вероятный преемник. Именно поэтому сейчас все силы брошены на улаживание скандала с декларацией Величко. В случае отставки Урай лишится не только спикера и будет вынужден проводить довыборы, но и потенциального кандидата на пост главы», — считает инсайдер. Легендарная кофемашина из думы Урая стояла в кабинете вице-спикера нелегально В кулуарах Урая поговаривают, что кофемашина, из-за которой депутат Леонард Насибуллин устроил обыск в кабинете вице-спикера Рустама Миникаева, не стоит на балансе думы. «Законность пребывания агрегата под большим вопросом. В свое время его подарила депутатам бывший спикер Галина Александрова в честь завершения политической карьеры в ХМАО. По слухам, кофемашина была не из эконом-сегмента — стоимость ее превышает законные три тысячи рублей в несколько раз. Именно поэтому ее так и не смогли легализовать — на агрегате отсутствует инвентарный номер. Опытные депутаты давно советовали Миникаеву избавиться от кофемашины, чтобы во время проверок не было вопросов, но передарить или потерять ее так и не получилось — полиция нашла пропажу в кабинете юриста аппарата думы Натальи Наумовой», — судачат сплетники. Мегионский священник провел для мэра валюту Злые мегионские языки поговаривают, что отец Ростислав, который приезжал в Израиль к заболевшему мэру Олегу Дейнеке, прибыл в Тель-Авив не только в качестве священнослужителя и друга, но и челнока. «Батюшка по просьбе семьи вывез деньги — десять тысяч долларов. Дейнека столкнулся с необходимостью вывести достаточно крупную сумму денег из России в Израиль, чтобы оплатить проживание и лечение. Поэтому все родственники и друзья семьи спешно засобирались на Святую Землю — вывозить наличку», — рассказал источник URA.RU в местном политбомонде. У крупнейшего застройщика Нижневартовска возникли сложности с запуском завода… Поговаривают, что крупнейший застройщик Нижневартовска — компания «Нижневартовскстройдеталь», — до сих пор не запустила свой завод. Причиной стали затянувшиеся переговоры со «Сбербанком». «Не секрет, что компания нацелилась изменить свою экономическую модель и начала вести переговоры с банком, чтобы, грубо говоря, закредитоваться и нормально стоять на ногах. Но переговоры затянулись, а компания до сих пор не скорректировала свои планы по строительству и не запустила завод», — делится инсайдер. …а руководство компании вздохнуло с облегчением Ходят слухи, что в «Нижневартовскстройдетали» отчасти обрадовались слухам о том, что городские власти намерены расторгнуть с ними договоренности о застройке скандального квартала «Б» в центре города. «Это очень дорогой и трудозатратный проект. Тем более кроме жилого комплекса, там еще нужно строить продолжение бульвара. Компания вероятно бы и потянула его. Но учитывая, какие страсти вокруг него кипят, есть риск получить очередной проект, который надолго зависнет в мертвой точке. Есть мнение, что им проще отказаться от него. Впрочем, окончательного решения о том, кто будет заниматься застройкой района до сих пор нет. Поэтому ситуация вполне может измениться», — размышляет инсайдер. Югорские зоомагазины терпят убытки из-за маркетплейсов Поговаривают, что зоомагазины в ХМАО до сих пор не оправились после проблем с поставками зарубежных кормов. На фоне западных санкций логистика продукции усложнилась и предприниматели были вынуждены повысить цены. Сейчас прайс на товары удалось значительно снизить, но вернуть клиентов оказалось непросто. «Большинство покупателей стали брать те же корма в основном на маркетплейсах. И это вполне понятно, потому что изначально разница в цене ощущалась значительная. Сейчас с доставкой стало проще и дефицита нет, а магазины снизили цены. Но вернуть клиентов удается с трудом, потому что люди просто привыкли покупать онлайн. Понемногу народ возвращается, но пока этого недостаточно для стабильного заработка», — делится один из предпринимателей. Мелкий бизнес ХМАО отказывается от наемных рабочих В югорской бизнес-тусовке шепчутся о том, что предприниматели региона стали отказываться от наемных сотрудников. Владельцы небольшого бизнеса все чаще предпочитают выполнять работу сами, опасаясь репутационных потерь. «Отчасти это связано с экономией — многие пытаются оптимизировать свои расходы и это вполне нормально. Но во многом люди решили делать все сами, потому что стали терять клиентов из-за непрофессиональных кадров. В сфере мелкого бизнеса, например, в тех же мини-кондитерских или ногтевом сервисе большой наплыв людей. Но хорошо работать и держать планку могут единицы. Поэтому многие сейчас не рискуют качеством в угоду больших объемов производства», — рассказывает слухач. Предприниматели начали массово скупать муниципальную недвижимость Ходят слухи, что предприниматели региона стали массово скупать недвижимость, которую раньше арендовали по муниципальным программам. «Стоимость муниципальной аренды по льготным программам — это копейки в сравнении с частной. Но сейчас коммерческая недвижимость растет в цене и становится очевидно, что на перспективу быть ее собственником выгоднее. А на случай продажи бизнеса, будет хоть что продавать. Поэтому даже те, кто просто снимал помещение не один год, решаются его выкупить. Тем более городские объекты чаще всего в плачевном состоянии и цена небольшая. Так что, окупиться это должно довольно быстро», — шепчутся слухачи из бизнес-тусовке. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.