{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,97
Динамика за 2 недели
Евро 62,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 апреля 2017
27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Пермского края
11:57  28 апреля 2017 1

Пермякам обещают на первой неделе мая летнее тепло и заморозки

Старые здания Перми., галерея, пермь
Первомай в Пермском крае будет теплым и солнечнымФото: Алексей Гущин © URA.RU

Первомай в Пермском крае будет теплым и солнечным. Но настоящее потепление придет в региона в будние дни.

Выходные начнутся с небольшого похолодания. В субботу, 29 апреля, будет до +8 градусов, возможен небольшой дождь. В воскресенье, 30 апреля, воздух прогреется до +10, а к 1 мая — уже до +10. Праздник весны и труда будет солнечным, рассказал «URA.RU» сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

А в будние дни в Пермский край придет почти летняя погода. 2—3 мая в регионе возможно потепление до +22 градусов, но уже с 4 мая обещают резкое похолодание до +5. Ночью возможны заморозки. Прогноз на 9 мая пермские синоптики пока не дают.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров