Югорские фронтовики просят помощи перед 9 Мая

17:26 04 мая 2017 0

В Сургуте перед Днем Победы не могут собрать денег для помощи пожилым югорчанам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Фонд Победы в Сургуте пожертвовали рекордно маленькое количество денег. Эту информацию «URA.RU» подтвердил руководитель фонда Олег Лапин.

В этом году в Фонд Победы удалось собрать немногим более 500 тыс. рублей. Это существенно меньше, чем в середине нулевых, когда общая сумма сборов к 9 Мая могла достигать нескольких миллионов рублей.

«С каждым годом средств все меньше. Спасало, что раньше были юбилейные годы, а сейчас обычный — в этом причина таких скромных пожертвований. А ведь мы единственная общественная организация, которая оказывает помощь фронтовикам, блокадникам, узникам концлагерей и труженикам тыла. В этом году принято решение помогать не только тем, кто воевал — у нас в городе их осталось всего 20, именно участников фронта, но и тем, кто жил в Сургуте во время Великой Отечественной. Будем чествовать всех пожилых людей», — рассказал руководитель Фонда Победы Олег Лапин.

В ветеранской организации признают, что собранных денег не хватит не только на чествования, но и другие цели — среди них, например, закупка лекарств для пожилых югорчан. У городского совета ветеранов был небольшой финансовый резерв на случай непредвиденных расходов, который уже придется использовать. Представители общественной организации обращались практически во все предприятия города, но откликнулись немногие. По данным «URA.RU», ранее финансы в последний момент накануне 9 Мая часто выделяли крупные строительные, либо же нефтяные и газовые компании, однако в этому году никто из организаций не стал оказывать серьезную спонсорскую помощь. Нет в этот раз и какой-то ощутимой поддержки от простых горожан. По словам руководителей совета ветеранов, на счет приходят пожертвования по 100, 50 и даже по 10 рублей.

Частично ситуацию исправят выплаты из окружного и городского бюджетов — к Дню Победы всем ветеранам (в зависимости от статуса) заплатят до трех тыс. рублей из региональной казны, и до 10 тыс. из муниципальной. В общей сложности это сопоставимо с тем, сколько удалось собрать ветеранской организации перед 9 Мая. Председатель совета ветеранов Бэлла Соловьева и руководитель Фонда Победы Олег Лапин рассчитывают, что сургутяне все-таки откликнуться, и помогут собрать больше средств для помощи участникам войны и пожилым югорчанам.