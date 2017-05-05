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Главные новости Пермского края
11:56  05 мая 2017 0

Пермский губернатор начал праздновать День Победы

Первомайская демонстрация и эстафета на приз газеты Звезда. Пермь
Максим Решетников готовит регион к 9 МаяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников в преддверии 9 Мая уделил внимание мероприятиям, посвященным Дню Победы. О ближайших планах главы региона «URA.RU» рассказали в пресс-службе губернатора.

В пятницу, 5 мая, вернувшийся с Госсовета временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников принимает участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. В центре помощи детям глава региона побывает на смотре — параде кадетов.

Во второй половине дня Максим Решетников во дворце культуры им. Солдатова проведет торжественное собрание общественности в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примет участие и глава Перми Дмитрий Самойлов.

В последующие дни, после 9 мая, Решетников посетит краевой госпиталь ветеранов и благотворительный концерт «Песни военных лет». Также 10 мая он побывает в школе «МастерГрад» на фестивале инновационных школ «Золотой резерв».

Стефан Савелли
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