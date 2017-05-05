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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
14:32  05 мая 2017 0

Сын экс-главы ГИБДД Югры, попавший пьяным в ДТП, удалился из соцсетей

Сергей Алгазин-младший пытается скрыться от общественного вниманияФото: личная страница Сергея Алгазина в социальной сети «ВКонтакте»

Сын бывшего начальника ГИБДД ХМАО-Югры Сергея Алгазина удалил свою страницу в социальной сети «ВКонтакте». Это произошло после общественной огласки истории, в которой Алгазин-младший (предположительно, нетрезвый) был задержан как участник ДТП.

Два автомобиля столкнулись в Сургуте, в результате аварии на место прибыл инспектор Сергей Иванов, случайно проезжающий мимо. Выяснилось, что одним из участников ДТП является сын экс-главы окружной ГИБДД Сергей Алгазин. Как утверждает Иванов, Алгазин-младший был пьян, об этом свидетельствовали сильный запах, нарушенная дикция и неадекватное поведение.

По словам инспектора, ему не удалось привлечь к ответственности сына высокопоставленного силовика, а через месяц после данного инцидента Иванов сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «превышение должностных полномочий».

Игорь Волосин
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