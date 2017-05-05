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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
15:05  05 мая 2017 1

Ямальские чиновники начали дежурить возле реки

Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа
На переправе Салехард — Лабытнанги началось половодьеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

С пятницы, 5 мая, на переправе Салехард — Лабытнанги через Обь начинает дежурить группа сотрудников департамента гражданской защиты и пожарной безопасности округа. Кроме того, в местах несанкционированных переправ транспортных средств и выхода людей на лед в круглосуточном режиме будут нести службу спасатели государственного казенного учреждения «Ямалспас».

Нарушение запрета выхода на лед относится к административным правонарушениям. В 2016 году специалистами ведомства зафиксировано 19 административных правонарушений, по составленным протоколам вынесены штрафы на общую сумму 26 тыс. рублей.

Ранее глава департамента гражданской защиты Владимир Власов предложил подключить муниципалитеты к охране опасных мест, а не ограничиваться только разработкой постановлений, запрещающих выход на лед.

Юлия Фролова
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