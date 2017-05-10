09:11 10 мая 2017 1

Певица хочет защитить конкурс и страну от "измен" Фото: depositphotos.com © URA.RU

Певица Руслана выступила с призывом к гражданам Украины приобретать билеты на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который на днях пройдет в Киеве, только на украинском языке.

На своей страничке в Facebook певица написала, что не может дождаться собственного выступления в финале международного музыкального состязания, отметив, что в Интернете появилась информация, что билеты на выступление участников «Евровидения» можно купить только на русском языке.

«Чтобы у нас было меньше измен, давайте сделаем акцию „На украинское Евровидение покупай билеты на украинском“, » — написала Руслана в социальной сети. При этом певица отметила, что сначала купила билеты на английском языке, а на второй полуфинал — на украинском.

Россия не будет принимать участие в конкурсе из-за того, что Служба безопасности Украины запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд на территорию страны.