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10 мая 2017
09:11  10 мая 2017 1

Певица Руслана призвала покупать «украинские» билеты на «Евровидение»

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Певица хочет защитить конкурс и страну от "измен"Фото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Певица Руслана выступила с призывом к гражданам Украины приобретать билеты на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который на днях пройдет в Киеве, только на украинском языке.

На своей страничке в Facebook певица написала, что не может дождаться собственного выступления в финале международного музыкального состязания, отметив, что в Интернете появилась информация, что билеты на выступление участников «Евровидения» можно купить только на русском языке.

«Чтобы у нас было меньше измен, давайте сделаем акцию „На украинское Евровидение покупай билеты на украинском“, » — написала Руслана в социальной сети. При этом певица отметила, что сначала купила билеты на английском языке, а на второй полуфинал — на украинском.

Россия не будет принимать участие в конкурсе из-за того, что Служба безопасности Украины запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд на территорию страны.

Лев Истомин
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