Задержан глава соццентра на Алтае, где от отравления погибли люди

Директор социального центра «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, где в результате отравления погибли три человека, и еще 21 постоялец был госпитализирован, Алик Гельфенбайн задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
«По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан председатель правления социальной организации», — написали в telegram_канале СК. В скором времени следователи обратятся в суд с ходатайством о выборе меры пресечения для задержанного в виде заключения под стражу.
Ранее в соццентре «Рубикон» на Алтае произошло массовой отравление. В результате происшествия три человека скончались. Следователи возбудили уголовное дело, начался допрос сотрудников центра, пишет «360.ru». Сам директор «Рубикона» Алик Гельфенбайн сообщал, что возможной причиной отравления может быть ротавирусная инфекция.
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