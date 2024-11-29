Задержан глава соццентра на Алтае, где от отравления погибли люди

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Задержали главу центра «Рубикон», где произошло массовое отравление (фото из архива)
Задержали главу центра «Рубикон», где произошло массовое отравление (фото из архива) Фото:

Директор социального центра «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, где в результате отравления погибли три человека, и еще 21 постоялец был госпитализирован, Алик Гельфенбайн задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан председатель правления социальной организации», — написали в telegram_канале СК. В скором времени следователи обратятся в суд с ходатайством о выборе меры пресечения для задержанного в виде заключения под стражу.

Ранее в соццентре «Рубикон» на Алтае произошло массовой отравление. В результате происшествия три человека скончались. Следователи возбудили уголовное дело, начался допрос сотрудников центра, пишет «360.ru». Сам директор «Рубикона» Алик Гельфенбайн сообщал, что возможной причиной отравления может быть ротавирусная инфекция

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Директор социального центра «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, где в результате отравления погибли три человека, и еще 21 постоялец был госпитализирован, Алик Гельфенбайн задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России. «По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан председатель правления социальной организации», — написали в telegram_канале СК. В скором времени следователи обратятся в суд с ходатайством о выборе меры пресечения для задержанного в виде заключения под стражу. Ранее в соццентре «Рубикон» на Алтае произошло массовой отравление. В результате происшествия три человека скончались. Следователи возбудили уголовное дело, начался допрос сотрудников центра, пишет «360.ru». Сам директор «Рубикона» Алик Гельфенбайн сообщал, что возможной причиной отравления может быть ротавирусная инфекция. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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