Рукоделие и уборка: как отмечают день Платона и Романа 1 декабря

В первый день зимы православные верующие вспоминают о мучениках Платоне и Романе, а в народе отмечают праздник, по которому определяют погоду на всю будущую зиму. URA.RU рассказывает о приметах и традициях Дня Платона и Романа.
Традиции на День Платона и Романа
Платон и Роман Зимоуказатели выпадают на четвертый день Рождественского поста. В народе считалось, что 1 декабря нужно оставаться дома и посвящать все время семье и рукоделию: женщины на праздник вышивали и вязали, а мужчины — изготавливали фигурки из дерева. Чтобы подманить удачу, нужно было сделать такую вещицу, которую потом можно было бы продать на ярмарке: например детскую игрушку или тарелку.
Также на праздник женщины занимались уборкой: стирали все вещи и меняли постельное белье. Считалось, что это поможет укрепить семейный союз, и тогда все ссоры зимой обойдут пару стороной.
Что нельзя делать на День Платона и Романа
Главным правилом на первое декабря считался запрет на ругань и сквернословия — брать в этот день мгла отогнать от человека всех друзей. Также на День Платона и Романа не разрешалось веселиться и устраивать гуляния: чтобы не обидеть святых, все мероприятия переносили на другие дни.
Отправляться в путешествие в этот день считалось плохой приметой — дорога могла обернуться трагедией. Так что любые поездки откладывали хотя бы на день. Запрещено было избавляться от детских игрушек — считалось, что они оберегали ребенка, и вместе с куклами из дома можно было выбросить и детскую удачу.
Приметы на День Платона и Романа
По первому дню зимы в народе определяли, чем дальше будет удивлять сезон. Если первого декабря в течение дня погода постоянно менялась, то и до марта погода останется переменчивой. Вороны, коты и галки, гуляющие у дома, намекали на скорое потепление, а найденный дома комар и вовсе предвещал оттепель.
История праздника
Православные верующие в праздник вспоминают о мучениках Платоне Анкирском и Романе Кесарийском. Святые жили в 4 веке и были выходцами из христианских семей.
Платон Анкирский начал проповедовать христианство с юношества. Многие язычники поражались ораторскому мастерству святого и принимали его веру. Когда до правителя Агриппина дошли слухи о проповеднике, он велел страже схватить Платона и привести во дворец. Встретившись с юношей, правитель предложил Платону отречься от Христа, а взамен получить в жены его дочь в жены. Но святой отказался и предпочел мученическую смерть. Проповедника истязали 18 дней, но он твердо стоял на своем, уверяя, что ради вечной жизни готов на любые муки.
Роман Кесарийский также стал жертвой гонений на христиан. Во время налета язычников на храм, святой проводил проповедь. Несмотря на обещания разрушить святыню, Роман велел верующим отстоять храм. Испугавшись решимости христиан, язычники отступили.
Однако когда Роман Кесарийский начал проповедовать слово Христа во время языческого праздника, стража схватила мученика. Святого приговорили к сожжению, но ливень потушил огонь. Тогда мужчину начали истязать, но даже когда ему отрезали язык, он продолжал молиться и славить Христа. До последних минут жизни Роман Кесарийский продолжал громко взывать к язычникам и проповедовать Евангелие.
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