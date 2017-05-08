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08 мая 2017
07 мая 2017
14:14  08 мая 2017 0

Билеты на «Евровидение» в Киеве напечатали на русском языке. Украинцы возмущены

Киевлянам не понравились билеты на русском языкеФото: facebook.com/nedzelskiy.roman
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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В день официального открытия «Евровидения» в Киеве украинцы заметили, что билеты на песенный конкурс напечатаны на русском языке. Это вызвало волну возмущения местных жителей, которые назвали случившееся «циничным сепаратизмом».

Первым на русские буквы на билетах обратил внимание гендиректор дворца «Украина» Роман Недзельский. Он опубликовал фото на своей странице в «Фейсбуке», сопроводив вопросом: «„Евровидение-2017“ проходит в „Лужниках“ или все же на Украине, в Киеве?»

Недзельского поддержал народный артист Украины Пётр Мага:

«Если это сделали случайно (не нужно много кричать, предположим), то выпуском и реализацией занимаются неадекватно, — написал в комментариях Мага. — Но если нет, то это циничный сепаратизм. И демонстрация: чихать мы хотели на всех и вся».

Большинство пользователей поддержали Недзельского и Магу, заявив, что гораздо уместнее было бы выпустить билеты на английском языке.

Евгений Лазарев
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