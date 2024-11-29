Минобороны РФ подало судебный иск на десятки миллионов к российскому заводу

Минобороны РФ подало судебный иск в адрес предприятия ОАО «Владимирский завод „Электроприбор“, которое занимается разработкой беспилотников для военного и гражданского назначения. Об этом сообщает Арбитражный суд Москвы.
«В суд поступил иск Минобороны к ОАО „Владимирский завод ‚Электроприбор‘. Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 млн 502 тысячи 195 рублей“, — рассказали в суде журналистам ТАСС.
Завод «Электроприбор» — предприятие, которое занимается созданием и разработкой беспилотников, а также средствами радиоэлектронной борьбы и других систем, в сфере связи. Еще месяц назад российское военное ведомство также подавало несколько судебных исков в отношении Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ). В министерстве рассчитывают получить 29 млн рублей. Сам институт занимается разработкой боеприпасов.
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