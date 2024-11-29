Минобороны РФ подало судебный иск на десятки миллионов к российскому заводу

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Минобороны РФ подало иск в суд против предприятия, занимающегося разработкой беспилотников
Минобороны РФ подало иск в суд против предприятия, занимающегося разработкой беспилотников Фото:

Минобороны РФ подало судебный иск в адрес предприятия ОАО «Владимирский завод „Электроприбор“, которое занимается разработкой беспилотников для военного и гражданского назначения. Об этом сообщает Арбитражный суд Москвы. 

«В суд поступил иск Минобороны к ОАО „Владимирский завод ‚Электроприбор‘. Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 млн 502 тысячи 195 рублей“, — рассказали в суде журналистам ТАСС. 

Завод «Электроприбор» — предприятие, которое занимается созданием и разработкой беспилотников, а также средствами радиоэлектронной борьбы и других систем, в сфере связи. Еще месяц назад российское военное ведомство также подавало несколько судебных исков в отношении Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ). В министерстве рассчитывают получить 29 млн рублей. Сам институт занимается разработкой боеприпасов.

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Минобороны РФ подало судебный иск в адрес предприятия ОАО «Владимирский завод „Электроприбор“, которое занимается разработкой беспилотников для военного и гражданского назначения. Об этом сообщает Арбитражный суд Москвы.  «В суд поступил иск Минобороны к ОАО „Владимирский завод ‚Электроприбор‘. Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 млн 502 тысячи 195 рублей“, — рассказали в суде журналистам ТАСС.  Завод «Электроприбор» — предприятие, которое занимается созданием и разработкой беспилотников, а также средствами радиоэлектронной борьбы и других систем, в сфере связи. Еще месяц назад российское военное ведомство также подавало несколько судебных исков в отношении Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ). В министерстве рассчитывают получить 29 млн рублей. Сам институт занимается разработкой боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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