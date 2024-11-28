Доллар и евро продолжают расти: ситуация на 28 ноября

Доллар торгуется на уровне 112 рублей, евро — 118 рублей. Это следует из данных на 24 ноября, которые можно увидеть на международной платформе финансовых рынков.
По данным платформы investing.ru, доллар преодолел отметку в 112 рублей днем 28 ноября. Евро поднялся выше 118 рублей, на сайте представлены графики обоих валют.
Днем ранее, 27 ноября, курс доллара, по официальному курсу Центробанка, вырос до 110 рублей впервые с марта 2022 года. Рост доллара и падение рубля связаны с несколькими факторами.
Один из них — санкции против «Газпромбанка», которые могут затруднить экспортные платежи и давят на рубль. Эти санкции стали эскалацией экономической войны с Россией в целом. Также падение рубля может быть связано со спекулятивными махинациями — спекулянты могут закрывать короткие позиции.
Также падение рубля связано со снижением ликвидности валюты, укреплением доллара на фоне выборов США — этому способствуют предполагаемые реформы новой администрации Штатов, которые могут привести к ужесточению монетарной политики.
Среди других причин ослабления рубля: отсутствие сильных ограничителей против его падения, перегрев валютного рынка, увеличение импорта ввиду приближения Нового года, ускорение темпов инфляции.
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