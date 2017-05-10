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10 мая 2017
11:27  10 мая 2017 0

У проигравших уровень жизни лучше. Собчак поздравила россиян с Днем Победы из Японии

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Ксения не упускает возможности напомнить правительству о недоработкахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, находясь в Японии, поздравила подписчиков с Днем Победы в своем Instagram, чем вызвала волну рекламы о похудении.

«Нахожусь в стране, которая проиграла в той войне, и испытываю еще большую теплоту и нежность, и горечь, и любовь к собственной стране, которая столько вынесла, стольких потеряла, столько страдала, а построить жизнь для своих граждан, равную проигравшим так пока и не смогла…» — поделилась своими переживаниями Собчак.

Среди бесчисленных спам-комментариев подписчики звезды перепутали Японию с Германией и повели спор на другую тему. Подписчик, сохранивший рассудок, прокомментировал: «Лучше не смеши людей. Видели мы это „лучше“. В Японии на квартиру 30 квадратов в Токио еле наскребают и работают по 12 часов в сутки».

Семен Гринберг
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