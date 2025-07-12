В США сделали неожиданное заявление о новых регионах России

Судья Наполитано: РФ не покинет освобожденные территории на востоке Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия не покинет освобожденные территории на востоке Украины
Россия не покинет освобожденные территории на востоке Украины Фото:

Россия не намерена покидать освобожденные территории на востоке Украины, несмотря на ожидания ряда представителей администрации США. Об этом сообщил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

«Неоконы (неоконсерваторы — прим. URA.RU) не примут ничего, кроме эвакуации российских военных с восточной части Украины. Но это не только нереалистично, но и невозможно», — отметил Наполитано в эфире своего YouTube-канала. По словам экс-судьи, подобные требования со стороны американских властей не способствуют разрешению конфликта, а лишь затягивают переговорный процесс.

Эксперт подчеркнул, что Москва с самого начала спецоперации последовательно озвучивает свои условия по урегулированию ситуации. Однако, по мнению Наполитано, администрация США продолжает оказывать давление на Россию и выдвигать неприемлемые для нее требования, что мешает достижению компромисса.

Ранее бывший председатель правительства России Сергей Степашин сообщил, что вопрос о возможном выходе РФ из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей не рассматривается и обсуждаться не будет. Степашин подчеркнул, что в указанных регионах был проведен референдум, а также внесены соответствующие изменения в Конституцию РФ.

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Россия не намерена покидать освобожденные территории на востоке Украины, несмотря на ожидания ряда представителей администрации США. Об этом сообщил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. «Неоконы (неоконсерваторы — прим. URA.RU) не примут ничего, кроме эвакуации российских военных с восточной части Украины. Но это не только нереалистично, но и невозможно», — отметил Наполитано в эфире своего YouTube-канала. По словам экс-судьи, подобные требования со стороны американских властей не способствуют разрешению конфликта, а лишь затягивают переговорный процесс. Эксперт подчеркнул, что Москва с самого начала спецоперации последовательно озвучивает свои условия по урегулированию ситуации. Однако, по мнению Наполитано, администрация США продолжает оказывать давление на Россию и выдвигать неприемлемые для нее требования, что мешает достижению компромисса. Ранее бывший председатель правительства России Сергей Степашин сообщил, что вопрос о возможном выходе РФ из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей не рассматривается и обсуждаться не будет. Степашин подчеркнул, что в указанных регионах был проведен референдум, а также внесены соответствующие изменения в Конституцию РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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