Россия не намерена покидать освобожденные территории на востоке Украины, несмотря на ожидания ряда представителей администрации США. Об этом сообщил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
«Неоконы (неоконсерваторы — прим. URA.RU) не примут ничего, кроме эвакуации российских военных с восточной части Украины. Но это не только нереалистично, но и невозможно», — отметил Наполитано в эфире своего YouTube-канала. По словам экс-судьи, подобные требования со стороны американских властей не способствуют разрешению конфликта, а лишь затягивают переговорный процесс.
Эксперт подчеркнул, что Москва с самого начала спецоперации последовательно озвучивает свои условия по урегулированию ситуации. Однако, по мнению Наполитано, администрация США продолжает оказывать давление на Россию и выдвигать неприемлемые для нее требования, что мешает достижению компромисса.
Ранее бывший председатель правительства России Сергей Степашин сообщил, что вопрос о возможном выходе РФ из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей не рассматривается и обсуждаться не будет. Степашин подчеркнул, что в указанных регионах был проведен референдум, а также внесены соответствующие изменения в Конституцию РФ.
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