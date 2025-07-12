Украина атаковала российские регионы десятками дронов

Минобороны: средства ПВО сбили 33 беспилотника над регионами России
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Украина попыталась атаковать регионы РФ
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 12 июля над территорией России ликвидировали 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Атаки были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны, включая Брянскую, Ростовскую, Курскую, Воронежскую области, Краснодарский край.

«... уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа...» — написали в telegram-канале ведомства. В частности 16 дронов были уничтожены над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, три — над Ростовской областью, два — над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику были перехвачены над Воронежской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над территорией региона. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, пишет RT. Глава области также отметил, что в связи с текущей оперативной ситуацией режим воздушной тревоги из-за угрозы применения беспилотников в регионе не вводился.

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В ночь на 12 июля над территорией России ликвидировали 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Атаки были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны, включая Брянскую, Ростовскую, Курскую, Воронежскую области, Краснодарский край. «... уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа...» — написали в telegram-канале ведомства. В частности 16 дронов были уничтожены над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, три — над Ростовской областью, два — над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику были перехвачены над Воронежской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над территорией региона. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, пишет RT. Глава области также отметил, что в связи с текущей оперативной ситуацией режим воздушной тревоги из-за угрозы применения беспилотников в регионе не вводился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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