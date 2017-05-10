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Главные новости Свердловской области
15:03  10 мая 2017 1

У свердловского мэра сожгли автомобиль. ФОТО

Глава города уверен, что машины сжигают городские оппозиционерыФото: ВК Квант

Сгорел уже третий автомобиль, принадлежащий работникам администрации города.

Автомобиль Seat Alhambra, припаркованный у дома на улице Кирова, 3 загорелся в половине третьего ночи 10 мая.

«Сработала сигнализация, вышел на улицу — машина горит, — рассказал „URA.RU“ Константин Ильичев, мэр Верхней Салды. — Машина была застрахована, знаю ведь, где живу. Оппозиция давно угрожает, что будут жертвы».

Ильичев сказал, что догадывается, чьих это рук дело, но фамилии пока называть не будет. Сказал лишь, что это его оппозиция. Война в городе продолжается уже давно. За последнее время это уже третья сожженная машина работника администрации.

«Сначала сожгли мою машину, — говорит „URA.RU“ Владимир Мальцев, пресс-секретарь администрации Верхней Салды. — Затем сожгли машину заместителя по социальным вопросам Евгении Вербах, когда она обнаружила финансовые злоупотребления в управлении культуры и у его начальника. Три машины сожжены, уголовные дела возбуждены, а результата нет».

На бездействие полиции посетовал и глава города Ильичев. «По предыдущим эпизодам дела возбудили и приостановили. Думаю, что полицейские не смогут или не захотят найти и поджигателя моей машины», — добавил мэр Верхней Салды.

Александр Лукманов
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