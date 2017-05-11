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11 мая 2017
10:43  11 мая 2017 2

В США главе МИДа Украины подсказали способ достижения мира в Донбассе

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом пристально следит за ситуацией на ДонбассеФото: Ксения Сальникова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Вице-президент США Майкл Пенс рассказал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, что для достижения мира Киеву необходимо выполнить минские договоренности. Этот шаг является самым реальным способом решить проблему.

При этом Пенс подчеркнул, что Белый дом поддерживает территориальную целостность Украины, поэтому администрация США намерена работать с Киевом над мирным решением конфликта в Донбассе, пишет «Газета.ру».

Ранее о необходимости выполнить минские договоренности главе российского МИДа Сергею Лаврову в ходе личной встречи заявил президент США Дональд Трамп.

Лев Истомин
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