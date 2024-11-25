Правительство рассмотрело законопроект о депремировании россиян

Правительство РФ не поддержало законопроект, предложенный ЛДПР, который предусматривал внесение в Трудовой кодекс термина «депремирование» и порядок процедуры для его применения. Об этом пишут СМИ.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе. Он есть в распоряжении ТАСС.
Отмечается, что правительство представило в Госдуму другой законопроект, касающийся вопроса премирования. В документе предложен «альтернативный метод» регулирования стимулирующих выплат с учетом определенных условий.
Ранее, представители ЛДПР, в том числе лидер партии Леонид Слуцкий, инициировали законопроект, направленный на защиту работников от незаконных действий со стороны работодателей. Помимо этого, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внести в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.