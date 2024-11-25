Правительство рассмотрело законопроект о депремировании россиян

Правительство отказалось внести в ТК понятие «депремирование»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство представило в Госдуму другой законопроект, касающийся вопроса премирования
Правительство представило в Госдуму другой законопроект, касающийся вопроса премирования Фото:

Правительство РФ не поддержало законопроект, предложенный ЛДПР, который предусматривал внесение в Трудовой кодекс термина «депремирование» и порядок процедуры для его применения. Об этом пишут СМИ. 

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе. Он есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что правительство представило в Госдуму другой законопроект, касающийся вопроса премирования. В документе предложен «альтернативный метод» регулирования стимулирующих выплат с учетом определенных условий.

Ранее, представители ЛДПР, в том числе лидер партии Леонид Слуцкий, инициировали законопроект, направленный на защиту работников от незаконных действий со стороны работодателей. Помимо этого, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внести в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ не поддержало законопроект, предложенный ЛДПР, который предусматривал внесение в Трудовой кодекс термина «депремирование» и порядок процедуры для его применения. Об этом пишут СМИ.  «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе. Он есть в распоряжении ТАСС. Отмечается, что правительство представило в Госдуму другой законопроект, касающийся вопроса премирования. В документе предложен «альтернативный метод» регулирования стимулирующих выплат с учетом определенных условий. Ранее, представители ЛДПР, в том числе лидер партии Леонид Слуцкий, инициировали законопроект, направленный на защиту работников от незаконных действий со стороны работодателей. Помимо этого, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внести в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...