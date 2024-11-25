Депутат Мособлдумы высказался о дополнительных выплатах работающим пенсионерам

Союз пенсионеров: пенсия работающих россиян должна быть вдвое больше
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Депутат московской думы предложил увеличить выплаты работающим пенсионерам Фото:

Справедливый размер выплат для работающих пенсионеров должен быть на том же уровне, что и для неработающих — минимум 35 тысяч рублей и не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Первый вопрос, который здесь стоит задать, а почему люди остались дальше работать, а не ушли на заслуженный отдых? По результатам опроса, 74% респондентов продолжают трудиться по причине недостаточного размера пенсии, еще 23% стремятся материально помогать близким, остальные таким образом хотят оставаться в обществе», — высказался Анатолий Никитин. Его слова приводит «Газета.Ru». Он также отметил, что работающие пенсионеры являются крайне ценным ресурсом для экономики, поскольку имеют большой опыт и знания, особенно, в узких специальностях.

В текущем году средняя пенсия у работающих россиян составляет19,2 тысяч рублей, а у незанятых — 23,4. Такие данные приводит Социальный фонд. Ранее в Союзе пенсионеров заявили, что пенсия в 62,5 тысяч рублей для Москвы была бы справедливой.

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Справедливый размер выплат для работающих пенсионеров должен быть на том же уровне, что и для неработающих — минимум 35 тысяч рублей и не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. «Первый вопрос, который здесь стоит задать, а почему люди остались дальше работать, а не ушли на заслуженный отдых? По результатам опроса, 74% респондентов продолжают трудиться по причине недостаточного размера пенсии, еще 23% стремятся материально помогать близким, остальные таким образом хотят оставаться в обществе», — высказался Анатолий Никитин. Его слова приводит «Газета.Ru». Он также отметил, что работающие пенсионеры являются крайне ценным ресурсом для экономики, поскольку имеют большой опыт и знания, особенно, в узких специальностях. В текущем году средняя пенсия у работающих россиян составляет19,2 тысяч рублей, а у незанятых — 23,4. Такие данные приводит Социальный фонд. Ранее в Союзе пенсионеров заявили, что пенсия в 62,5 тысяч рублей для Москвы была бы справедливой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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