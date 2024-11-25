Банкротством Блиновской займется расправившаяся с активами зерновой компании «Настюша»

Финансовым управляющим в деле о банкротстве Блиновской стала Мария Ознобихина
© Служба новостей «URA.RU»
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Делом о банкротстве Блиновской займется опытный управляющий
Делом о банкротстве Блиновской займется опытный управляющий Фото:

В качестве управляющего по делу о банкротстве известной блогерши Елены Блиновской была назначена Мария Ознобихина, которая уже имеет опыт работы в аналогичных делах. Она участвовала в процедурах банкротства других предпринимателей и организаций, которые сталкивались с уголовным преследованием.

«Арбитражного управляющего по делу о банкротстве Блиновской Елены Олеговны назначить Ознобихину Марию Николаевну, члена САУ „СРО ‚ДЕЛО‘“, — говорится в документах. Их приводит ТАСС. 

Отмечается, что ранее в течение пяти лет Мария Ознобихина успешно продала активы бывшего руководителя корпоративной группы «Настюша» Игоря Пинкевича. Ранее он был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве, связанном с присвоением средств инвесторов недостроенного жилого комплекса «Царицыно». «Настюша» — один из крупнейших российских пищевых и сельскохозяйственных холдингов. 

Ранее адвокат Елены Блиновской, арестованной по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщила, что блогер нашла потенциального покупателя своего дома в коттеджном поселке «Миллениум Парк». По словам адвоката, уже подписан предварительный договор купли-продажи дома, передает RT.

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В качестве управляющего по делу о банкротстве известной блогерши Елены Блиновской была назначена Мария Ознобихина, которая уже имеет опыт работы в аналогичных делах. Она участвовала в процедурах банкротства других предпринимателей и организаций, которые сталкивались с уголовным преследованием. «Арбитражного управляющего по делу о банкротстве Блиновской Елены Олеговны назначить Ознобихину Марию Николаевну, члена САУ „СРО ‚ДЕЛО‘“, — говорится в документах. Их приводит ТАСС.  Отмечается, что ранее в течение пяти лет Мария Ознобихина успешно продала активы бывшего руководителя корпоративной группы «Настюша» Игоря Пинкевича. Ранее он был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве, связанном с присвоением средств инвесторов недостроенного жилого комплекса «Царицыно». «Настюша» — один из крупнейших российских пищевых и сельскохозяйственных холдингов.  Ранее адвокат Елены Блиновской, арестованной по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщила, что блогер нашла потенциального покупателя своего дома в коттеджном поселке «Миллениум Парк». По словам адвоката, уже подписан предварительный договор купли-продажи дома, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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