Взяточнику экс-замглавы ГУ МЧС Москвы Самарину заменили штраф на колонию

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Самарина отправили в колонию строгого режима
Самарина отправили в колонию строгого режима Фото:

Экс-замглавы ГУ МЧС Москвы Виктору Самарину заменили штраф на 8,5 лет колонии за незаконное получение взятки в размере более 1,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из судебных документов.

«Самарина отправили на 8,5 лет в колонию», — сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. В феврале 2024 года ему был назначен штраф в 4,5 миллиона рублей, но теперь Мосгорсуд изменил приговор, отправив Самарина в исправительную колонию строгого режима.

Самарин не сможет занимать госдолжности в течение следующих пяти лет. В этом деле также упоминаются полковник Андрей Мищенко и посредник Станислав Марухин, которые были приговорены к уплате штрафов.

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Экс-замглавы ГУ МЧС Москвы Виктору Самарину заменили штраф на 8,5 лет колонии за незаконное получение взятки в размере более 1,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из судебных документов. «Самарина отправили на 8,5 лет в колонию», — сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. В феврале 2024 года ему был назначен штраф в 4,5 миллиона рублей, но теперь Мосгорсуд изменил приговор, отправив Самарина в исправительную колонию строгого режима. Самарин не сможет занимать госдолжности в течение следующих пяти лет. В этом деле также упоминаются полковник Андрей Мищенко и посредник Станислав Марухин, которые были приговорены к уплате штрафов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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