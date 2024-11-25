Взяточнику экс-замглавы ГУ МЧС Москвы Самарину заменили штраф на колонию

Экс-замглавы ГУ МЧС Москвы Виктору Самарину заменили штраф на 8,5 лет колонии за незаконное получение взятки в размере более 1,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из судебных документов.
«Самарина отправили на 8,5 лет в колонию», — сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. В феврале 2024 года ему был назначен штраф в 4,5 миллиона рублей, но теперь Мосгорсуд изменил приговор, отправив Самарина в исправительную колонию строгого режима.
Самарин не сможет занимать госдолжности в течение следующих пяти лет. В этом деле также упоминаются полковник Андрей Мищенко и посредник Станислав Марухин, которые были приговорены к уплате штрафов.
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