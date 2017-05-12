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Главные новости Югры
13:22  12 мая 2017 0

За выборы президента на западе Югры будет отвечать «Газпром»

Годовое общее собрание акционеров компани
Национальное достояние поможет России выбрать национального лидераФото: Антон Белицкий © URA.RU

Гендиректор «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов и его заместители вошли в неофициальный штаб по организации и проведению выборов президента России, которые состоятся в 2018 году. Орган управления будет отвечать за избирательную кампанию на западе ХМАО-Югры. Помимо организационных и мобилизационных задач штабу предстоит предупредить возможные конфликты между муниципалитетом и градообразующими предприятиями. Как сообщил «URA.RU» источник в правительстве округа, соответствующие распоряжения сделала губернатор Наталья Комарова во время поездки в Белоярский.

На закрытой встрече присутствовали представители ООО «Газпром трансгаз Югорск» и руководители муниципалитетов, где деятельность этого предприятия является одной из основных: Белоярский, Березовский, Октябрьский, Советский районы, город Югорск. На встрече также присутствовал куратор идеологического блока правительства Алексей Шипилов, который огласил данные последнего социологического исследования по вопросам общественно-политической ситуации в регионе. Иные подробности переговоров собеседник агентства не уточнил.

В планах губернатора Комаровой — продолжить мобилизацию всех ресурсов автономии перед предстоящими выборами. В ближайшем будущем организационные штабы по примеру газпромовского будут сформированы и в других муниципалитетах, где работают крупные недропользователи, в частности, «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», и другие энергетические компании.

Эльдар Булатов
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