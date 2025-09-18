Суд отпустил домой екатеринбуржца, задержанного за грабеж пятилетней давности

Екатеринбуржца, которого вместе с другом задержали по подозрению в грабеже пятилетней давности, отпустили домой. Суд назначил ему запрет определенных действий, сообщила URA.RU его адвокат Екатерина Соколовская.
По версии следствия, инцидент произошел 14 июня 2020 года. Во время застолья у мужчины пропал телефон за 20 тысяч рублей. Спустя пять лет силовики задержали двух жителей города. Второму обвиняемому, по данным URA.RU, тоже избрали запрет определенных действий.
Известно, что одному из фигурантов 39 лет. Проблем с законом у него не было. Его супруга — инвалид второй группы. Против него и его товарища возбуждено дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц). Комментариев от свердловских силовых структур нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!