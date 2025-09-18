Водитель скончался до прибытия медиков (архивное фото)
На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вечером 18 сентября 39-летний заживо мужчина сгорел в своем Opel, на котором влетел в опору моста. Иномарка загорелась сразу после столкновения, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель Opel не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на опору моста. После этого произошло возгорание», — пояснили в ведомстве. Мужчина скончался до приезда медиков.
На месте ЧП правоохранители организовали проверку. Движение на участке осуществляется в штатном режиме.
