Свердловчанин на иномарке угодил в столб и заживо сгорел на «трассе смерти».

Водитель иномарки заживо сгорел после ДТП на трассе Екатеринбург - Серов
Водитель скончался до прибытия медиков (архивное фото)
Водитель скончался до прибытия медиков

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вечером 18 сентября 39-летний заживо мужчина сгорел в своем Opel, на котором влетел в опору моста. Иномарка загорелась сразу после столкновения, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель Opel не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на опору моста. После этого произошло возгорание», — пояснили в ведомстве. Мужчина скончался до приезда медиков.

На месте ЧП правоохранители организовали проверку. Движение на участке осуществляется в штатном режиме.

